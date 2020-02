Solidaridad global: personas de todo mundo expresaron su respaldo a la víctima de bullying Quaden Bayles de 9 años

La historia de Quaden Bayles recorrió el planeta después de que su madre, Yarraka Bayles, compartiera un video en el que se su hijo está llorando por el bullying que sufre en su colegio, al punto que expresara que «quería morir» ante el dolor causado. En el video puede verse a Quaden hablar incluso del suicidio, mientras su madre pide a las personas educar a sus hijos sobre la discapacidad y el bullying. La difusión de las imágenes despertó una tonelada de afecto para Quaden y su familia, incluso de celebridades.

Acosado en la escuela por su enanismo, Quaden Bayles, de 9 años, solloza incontrolablemente en la parte trasera del auto de su madre y le dice a la cámara: “Quiero suicidarme”.

Su madre, Yarraka Bayles, del estado australiano de Queensland, publicó el desgarrador video de Facebook Live esta semana para crear conciencia sobre el impacto del acoso escolar. En el video, dice que su hijo había intentado suicidarse previamente.

“Esto es lo que hace la intimidación”, dijo en el video. “¿Pueden por favor educar a sus hijos, sus familias, sus amigos?”.

Sin embargo, lo que comenzó como una súplica se ha convertido rápidamente en un movimiento. El video ha sido visto 16 millones de veces desde que se publicó el 18 de febrero, y Bayles recibió una gran cantidad de apoyo de todo el mundo, según Seven News, de la cadena CNN.

Entre ellos se encuentra el actor australiano Hugh Jackman, quien publicó un mensaje en video en Twitter diciéndole a Bayles: “No importa qué, tienes un amigo en mí”.

“Quaden, eres más fuerte de lo que sabes, amigo”, dijo Jackman. “Todos, seamos amables unos con otros. El acoso no está bien, punto”.

Una página de GoFund Me creada por el comediante estadounidense Brad Williams ha recaudado casi 170.000 dólares, y está usando el dinero para enviar a Bayles y su madre a Disneyland en California.“Esto no es solo para Quaden, es para cualquiera que haya sido acosado en sus vidas y le hayan dicho que no eran lo suficientemente buenos”, dijo Williams en la página de recaudación de fondos. “Demostremos a Quaden y a otros que hay algo bueno en el mundo y que lo merecen”.

Bayles, quien nació con una afección llamada enanismo de acondroplasia, es la cara de Stand Tall 4 Dwarfism, una organización benéfica creada por su madre para crear conciencia y detener el acoso, según Seven News.

Fotos en redes sociales: #QuadenEsTodoLoQueEstaBien

Williams, quien también vive con acondroplasia, dijo en Twitter que estaba “sin palabras” con la cantidad de donaciones recibidas, que incluían boletos aéreos para que Bayles y su madre fueran a Disneylandia.

Bayles también cuenta con el apoyo del equipo Indigen All-Stars de la Liga Nacional de Rugby. El joven liderará al equipo antes del partido de pretemporada del NRL del sábado contra los All-Stars maoríes en la Gold Coast de Queensland. “Solo quiero desearles lo mejor, hermano. Sabemos que está pasando por un momento difícil en este momento, pero los muchachos están aquí, te respaldamos. Estamos aquí para apoyarte, amigo”, dijo el fullback de All-Stars Indigen, Latrell Mitchell.

Fuente: CNN

