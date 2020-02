Problemática del agua en San Carlos- Corrientes: denuncian un supuesto desvío de fondos para corregir negligencia en las obras de la primera etapa

Cortesía Corrientes Hoy

El concejal Emiliano Costaganna denunció que el informe presentado por la interventora del proyecto «Adecuación y Puesta en funcionamiento del servicio de Agua Potable» y actual intendente de San Carlos, Graciela Larraburu, en el que explica los avances de las obras, muestra incoherencias y advirtió sobre un supuesto desvío de dinero para arreglar la mala ejecución de las obras en la etapa 1. Hasta el día de hoy los vecinos de San Carlos Corriente continúan sin el servicio adecuado, a pesar de que se les prometió que el pasado 31 de diciembre ya contarían con este derecho.

Emiliano Costaganna. Radio Libertad

Obras inconclusas en la Primera Etapa

Durante una entrevista con Radio Libertad, el concejal de San Carlos Corrientes, cuestionó que no solo hayan demorado en entregar el informe, sino que, a través de una resolución municipal se estén desviando fondos para corregir los errores en las obras de la primera etapa.

Resolución en donde desvían dinero del sector N° 2 al sector N°1

«Se están desviando los fondos de la etapa 2 a la 1, siendo que la primera etapa ya fue pagada y supuestamente debería estar funcionando (…) esas cosas no pueden estar pasando, porque la primera etapa debería estar funcionando y no es así, ese sector no tiene el suminitro constante de agua y hay problemas técnicos (…) no entiendo porqué han pagado todo el dinero a esa empresa, sino hicieron bien su trabajo».

Precisó que a la empresa Villalonga se les pagó 9 millones 500 mil pesos por toda la etapa del Sector 1, a pesar de que técnicamente está inconclusa y presenta errores.

Convenio entre la entidad interventora y la Provincia de Corrientes para el sector N° 1

Recordó que tuvieron una reunión con la intendente Larraburu hace unas semanas, pero que en esa fecha no había presentado los documentos que respalden su versión y señaló que la etapa numero 2 tiene 180 días hábiles para la conclusión de las obras, desde septiembre del año pasado. «No sabemos cuándo van a tener agua los vecinos de San Carlos y nos dijeron que hace dos meses ya tendríamos agua y por eso estamos solicitando una solución pronto».

Convenio entre la Municipalidad de San Carlos y la Provincia de Corrientes para el sector N°2

SPM