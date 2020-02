Autoahorristas denuncian que hay automotrices que no están cumpliendo con el fallo que les exige retrotraer las cuotas y actualizarlas

Marcelo Mascarino, representante de los autoahorristas, informó que no todas las empresas automotrices están acatando la normativa dictada por el juez José Luis Casals que retrotrae el valor de las cuotas de los planes de ahorro para la compra de automotores al mes de abril de 2018 y actualiza los montos en relación a los salarios. Señaló que muchas compañías de autos seleccionan a un grupo mínimo de usuarios y no aplican la norma en su totalidad.

A pesar de que la resolución judicial los respaldaba, Marcelo Mascarino, representante de Autoahorristas Convocados denunció que no todas las empresas han acatado el fallo.

«Desde mi punto de vista algunas empresas buscan que la medida llegue a algunos usuarios como para que el día que el juez les diga que lo van a aumentar ellos se defiendan diciendo que sí la aplicaron (…) creo que le están haciendo un esquive a la multa», dijo.

Recordó que en una reunión realizada el mes pasado identificaron que entre las empresas que tenían estas prácticas ilegales se encontraba Fiat. “A muy pocos usuarios los benefició y aplicó un descuento irrisorio”, señaló.

La medida cautelar dictada por el juez federal de Posadas José Luis Casals que retrotrae el valor de las cuotas de los planes de ahorro para la compra de automotores al mes de abril de 2018 y que a partir de ahí se actualicen en promedio con la variación de salarios está en vigencia, están notificadas todas las empresas.

Precisó que, según sus cálculos, esa actualización debía ser en diciembre del 46%, “pero vemos cosas increíbles. Las empresas tratan de engañarse a sí mismas, por ejemplo aplican el descuento, pero en el seguro, ni en los gastos administrativos, solo en la cuota pura, es un achicamiento, pero siempre buscan una chicana para seguir lucrando», cuestionó.

Mascarino anunció que están formando una asociación denominada Autoconvocados Misiones, con la que esperan “avanzar sobre un montón de puntos que quedaron afuera de nuestro pedido inicial», sostuvo.

El representante del gremio informó que todos los afiliados a planes de ahorro automotriz tienen el derecho de plantear un reclamo individual.

Explicó que, “mucha gente cree que todo se soluciona a través de lo que hicimos nosotros y no es así (…) Hay mucha gente que no hizo en ningún tipo de trámite y les llegó el descuento sin haber hecho nada, ni siquiera en Defensa del Consumidor. Quiero advertirles que este es un truco más de las empresas y creo que les van a cobrar nuevamente. Hay gente que cree que se les solucionó la vida porque otros se movieron e hicieron los reclamos por ellos», cuestionó.

Informó que días atrás desde Defensa del Consumidor, junto al Ministerio del Interior de la Nación se dispuso la aplicación de artículos de Defensa del Consumidor y dispone que no se les pueda retirar los vehículos por falta de pago. «Antes te quitaban el auto y lo remataban a un precio irrisorio en Buenos Aires y seguías pagando las cuotas. El Ministerio del Interior dispuso que no se pueden secuestrar las unidades. Es una noticia bárbara para aquel tipo que no puede pagar», acotó.

