Ante el malestar del sector de Transporte de Carga, modificaron los horarios de restricciones en la circulación de rutas nacionales: “La medida se aplicará en los horarios habituales”   

La extensión de los días y horarios de restricción en la circulación de la rutas nacionales adoptada en forma “sorpresiva” por la Agencia Nacional de Seguridad Vial finalmente debió ser modificada, ante la reacción generalizada del rubro empresario de Transporte de Carga por considerar “un grave perjuicio económico” para la actividad. En las últimas horas, se comunicó la modificación en forma oficial y a través de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), quedando establecido el horario a partir de este viernes 21, desde las 18 hasta las 23.59, continuando el martes 24 desde las 14 a las 23:59, por el fin de semana largo y recambio del turismo.

“Esta medida nos perjudica, en Misiones no debiera aplicarse porque las rutas están prácticamente sin movimiento”, señalaban pasado el mediodía de hoy algunos transportistas de la zona norte de la provincia, que todavía desconocían la decisión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de modificar los horarios establecidos inicialmente, «para volver a los mismos de siempre».

Tras la disposición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pidieron una revisión por medio de la FADEEAC (Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas) que hizo llegar la preocupación y malestar que había generado la noticia en el sector empresario del rubro.

En forma bastante improvisada, se comunicó a nivel nacional en las últimas horas del cambio, y para muchos, la noticia ya llegó un poco tarde, dado que tenían que reprogramar horarios, actividades, o suspender otras en algunos casos, “un dolor de cabeza”, señalaron ante la consulta de este medio.

En tanto, en diálogo con Daniel Sauer, actual vicepresidente segundo de la FADEEAC, explicó que finalmente se logró que se establezca el horario habitual para estos casos: “No cambió nada”, dijo. Pero admitió que “fue una medida inconsulta, que nos sorprendió a todos, por eso también generó malestar en todo el país, no solo en Misiones. Tuvimos duras negociaciones para hacer entender de las consecuencias económicas que implicaba para el sector privado. Son horas muertas, tiempo de los trabajadores fuera de residencia, costos de kilómetros, era un tema preocupante para resolver. Finalmente se logró que la Agencia Nacional revise la medida y volvamos al horario de siempre en estos casos”, explicó el empresario y ex presidente de la CEMAC en Misiones.

«Esto implica un perjuicio económico»

A la redacción de ArgentinaForestal.com hicieron llegar su posición, con videos y mensajes, transportistas y empresas de servicios de transporte de carga durante toda la jornada. “Es viernes, alrededor de las 14 horas, rige la restricción de tránsito sobre la Ruta Nacional 12, y en Misiones no hay movimiento en las rutas. Nosotros estamos trabajando, y comienza ahora a regir las restricciones de circulación para viernes 21, sábado 22 y martes 25 de febrero, lo que nos genera un gran perjuicio económico”, se quejó un empresario del Alto Paraná misionero.

Esta preocupación fue generalizada en el rubro empresario, había un profundo malestar en distintas regiones del país, y entre los grupos de transportistas se advertía de que “de mantenerse la extensión de estos horarios y días, vamos a salir a cortar todo, porque afecta nuestro trabajo, nosotros también tenemos derecho a trabajar, como otros tienen derecho a circular”, se escuchaba decir en algunos audios de whatsapp.

“La ruta 12 está desierta, no hay gente transitado, esto es una muestra de baja actividad económica, no hay trabajo, y el poco que hay nos impiden realizarlo”, opinaba un transportista de la provincia. “En el trayecto de Wanda hasta Iguazú -circuito que trabajamos en operaciones en Puerto Bossetti-, cuando fuimos transitando una distancia de 8 kilómetros, no vimos prácticamente transito de ningún tipo. No entiendo por qué las autoridades no revisan la restricción aplicada, no tiene sentido”, se quejaba.

En otras provincias del país, los transportistas no descartaban tomar medidas más extremas.

Finalmente, las restricciones de circulación por las rutas nacionales quedaron establecidas desde las 18 de este viernes 21 de febrero, hasta las 23,59 horas, y el martes 25 de febrero, de 14:00 a 23:59 horas.

“La novedad llega tarde, no nos deja tranquilos. Realmente quien toma estas decisiones no tiene idea de lo que implica el trabajo del transporte de carga y todo lo que afecta con estas decisiones. Decide detrás de un escritorio, sin saber. Porque la comunicación de que revirtieron los horarios la dieron a conocer hace unas horas este viernes, y para ello ya muchos tuvimos que reprogramar las actividades o suspender otras. El perjuicio económico hoy está hecho”, cuestionó Daniel Durán, propietario de Selva SRL, de Eldorado.

Por Patricia Escobar

