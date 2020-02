Itapúa, Paraguay: apareció tras dos días de farra y dijo que lo había secuestrado el Pombero

Francisco S. contó lo que vivió su papá el pasado fin de semana, luego de estar desaparecido por dos días. El sábado a la noche, su padre estaba compartiendo una ronda de tragos con sus amigos, en una bodega de María Auxiliadora, distrito de Tomás Romero Pereira, Itapúa.

Sin embargo, cerca de la medianoche el don le dijo a sus amigos que ya debía de ir a su casa pues al día siguiente debía trabajar. El hombre emprendió camino a su residencia, pero por la calle, algo extraño le ocurrió.

“Él dice que no se acuerda de nada, pero fue a parar en un barrio conocido del distrito de San Rafael del Paraná, distante a unos 40 kilómetros de nuestra casa”, señaló el joven al medio Nordeste Informa.

Supuestamente, manifestó que algo extraño le iba guiando y alega que es el Pombero. El lunes, sus familiares tuvieron noticias del hombre y fueron a rescatarlo. La víctima no tuvo ningún tipo de lesiones o heridas, pero manifestó que se llevó un gran susto.

La policía de María Auxiliadora dijo que no recibió ninguna denuncia de desaparición y alegó que el Pombero “no existe”.

Por otra parte, los internautas entraron a comentar la noticia y la mayoría dijo que capaz el hombre de tan borracho que estaba se desatinó y fue a parar a otro barrio.

Mientras que Diosnel Vázquez, fiel a la creencia popular, aseguró que el Karai Pyhare sí existe y que capaz, el don salió en la hora “pico” del ser mitológico. “Rezá amigo no le tengas miedo, él no te hará nada, él es un buen amigo también si le entendés. Solo que no le tenés que hacer enojar, ni prometer nada”, escribió desde su Facebook.

Cuentan que el Pombero es amigable si le damos caña, tabaco y miel, por un mes.

OTRO CASO

Esteban Ruiz Díaz (35) contó que fue llevado por el Karai Pyhare a dar un paseo, en contra de su voluntad. Cuando iba a llegar a su casa, el ser mitológico se apoderó de él y le hizo dar muchísimas vueltas cerca de un cementerio. Recién a las 04:00 logró zafar y llegó a su casa. Esta historia tuvo lugar en el barrio Inmaculada Concepción de Juan León Mallorquín, Alto Paraná, el pasado 13 de mayo del año pasado.

JASY JATERE

En noviembre del año pasado, dos niñas de 8 y 6 años, que iban a la chacra junto a sus padres, aseguraron ver a un “bicho” feo. Los vecinos dijeron que podría tratarse del Jasy Jateré.

“Vimos un bicho largo, feo, con las uñas del pie largo, tenía short color azul y remera marrón. Su boca era color lila, su cuello blanco, sus ojos azules, sus pestañas eran largas y no tenía cejas, su cabello era negro y sus orejas parecían de gatos”, había detallado la nena de ocho años medio llorando.