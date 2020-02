Habló la mujer que denunció a Pablo Rago por abuso: «Ahora él queda como una víctima cuando yo lo viví»

Érika Basile, la mujer que denunció por violación a Pablo Rago se manifestó luego de que las pericias psicológicas arrojaran que no hubo abuso sexual.

“Estoy en disconformidad con el resultado ya que le hace muy mal a mi imagen tratándome de mentirosa y exagerada”, expresó Érika Basile, la mujer que había denunciado a Pablo Rago por abuso sexual y cuyas pericias psicológicas indicaron que no existe en la denunciante “daño psicológico compatible con abuso sexual o violencia de género”.

“Al parecer, todo esto fue una mala experiencia. Yo no lo puedo creer. Me parece injusto», expuso en un audio que envió a ‘El Show del Espectáculo’ luego de que se conocieran los resultados de los estudios.

«Ahora él queda como una víctima cuando yo lo viví, estuve y sucedió. Se le puede dar lugar a la violencia, a los gritos, a los insultos y a que me ultraje. Pensé que la Justicia había dejado de ser machista”, lanzó.

Por su parte, Leandro, marido de Basile, lanzó: “La verdad que tengo mucha bronca porque me parece bastante injusto todo. Veo que la Justicia resulta ser machista. Es una locura porque si Érika está diciendo la verdad… Yo mismo puedo afirmar que tiene todas las pruebas”.

“Yo lo veo a esto como si fuese un arreglo. Acá hay algo sucio porque está en juego la imagen de ella y su persona. No me parece esto. No puede quedar tan impune. Estoy muy molesto al igual que ella. Para mí que jugó un juego sucio y es muy indignante. Yo la verdad que estoy muy molesto”, completó.

Fuente: Minuto Uno