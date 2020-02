Radares en Garupá: “Hay gente que acá no le gusta que le controlen y cuando salen del país respetan todas las señales”, dijo el intendente Ripoll

El jefe comunal defendió la permanencia de radares fijos y móviles en su municipio y aclaró que “es fácil filmar y criticar, pero tenemos la conciencia tranquila porque bajamos notablemente la tasa de mortalidad por atropellamiento en el municipio”.

La polémica por la permanencia de radares en rutas misioneras renace cuando aparecen multas por exceso de velocidad. Garupá siempre está en el foco porque fue uno de los primeros municipios que instaló fotomultas de manera fija y móvil y, en este verano, mediante un video que se viralizó a principios de febrero, un ciudadano mostró una camioneta con dos funcionarios de la Municipalidad del mencionado municipio quienes medían el exceso de velocidad, presuntamente sin señalización obligatoria, sobre la ruta 105. El intendente Luis Ripoll, que administra una de las comunas más densamente pobladas de Misiones, tiene en su jurisdicción las rutas 12 y 105 donde instaló hace años radares “autorizados y homologados”. El alcalde defiende su permanencia porque “orgullosamente podemos decir que bajamos el índice de mortalidad por atropellamiento”.

Ripoll considera que las quejas se multiplican en Misiones “porque siempre van a existir los que no le gusta que se le controle y también están los que, existiendo la cartelería, no respetan las señales”. Pero el intendente fue mucho más allá en su análisis para explicar que los automovilistas cambian de comportamiento en otras latitudes. “Son las mismas personas que van a otros lugares, otras provincias, otros países y respetan todas las indicaciones, no preguntan si los radares son homologados, si están autorizados. Lo único que hacen es levantar el pie y transitan a la velocidad que dicen los carteles”. Al tiempo que se preguntó: “¿Y por qué en nuestra provincia no respetan?”.

La zona donde estaba el radar móvil filmado

Sin mencionar el caso puntual, Ripoll se refirió al video que se viralizó en redes sociales y optó por reivindicar nuevamente a los radares. “Es fácil ir y filmar en un lugar fijo donde está uno de los móviles y decir que no cumple con los requisitos. Tenemos la conciencia tranquila porque Garupá fue uno de los primeros municipios que se sumó a la instalación y el control de velocidad”. Y agregó: “El valor de una multa no se compara nunca con el valor de la vida. Eso es lo más importante”.

Recaudación

En diálogo con Misiones Online, Ripoll también abordó un tema de permanente preocupación de los intendentes de todos los municipios: la recaudación. En ese punto, relató que “en época de vencimientos, tanto de patentes como de tributos municipales la gente responde. De todas maneras, venimos trabajando con un déficit que es bastante complicado, pero con mucho esfuerzo y ahorro estamos llegando a fin de mes cumpliendo con el pago de sueldos”.

Contó además que su administración ya abonó “la ayuda escolar en la primera semana de febrero, eso le permite a los padres ir planificando en los casos que tengan hijo en edad escolar”. Y recordó que los empleados públicos de Garupá, “recibieron bono en los dos aguinaldos y aumento de salario”.

