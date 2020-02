El lado B de las marcas: cantidad de clientes vs calidad de clientes

La cantidad no hace a la calidad y en la siguiente columna Rita Galmarini te explica en donde radica la importancia de diferenciar esos aspectos. Además de brindar tips para conseguir la calidad de clientes que tu Marca requiere.

¿Te sentís presionado/a por la cantidad de clientes que tenes que conseguir para hacer crecer tu negocio?

¿Te cuesta conciliar el sueño por las noches pensando en cómo venderle a más y nuevos clientes?

¿Te preocupa cómo vas a hacer para incrementar la cartera de clientes este año?

Si respondiste si a alguna de estas preguntas dejame decirte que estás pasando por lo que una gran mayoría de profesionales, emprendedores y empresarios/as pasan con sus negocios. La mayoría piensa en cómo incrementar la cantidad de clientes sin enfocarse en la CALIDAD.

La cantidad de clientes no necesariamente está relacionado a tener mayores ganancias o que te alcance para llegar en positivo a fin de mes. Hay muchos negocios que están desbordados de clientes y aún así no logran salir a flote, y esto es por que no necesariamente la cantidad de clientes sean de la calidad que la Marca requiera.

Esto no significa menospreciar a los clientes que no son ideal, por lo contrario, se trata de respetar a los que no son adecuados para tu Marca, y valorar a los que si lo son, porque eso les ahorrará a ambas partes tiempo y dinero.

A continuación te doy 3 tips para conseguir la calidad de clientes que tu Marca requiere es decir para conseguir TU CLIENTE IDEAL:

SEGMENTACIÓN: Es clave y te permite hacer un filtro en base a tu Buyer persona (perfil de tu cliente). Además de los datos demográficos también es importante saber otros datos relevante ¿Cómo se comporta?, ¿Dónde vive?, ¿Cuáles son sus gustos?, ¿Que lee?, ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Qué redes sociales utiliza?

MENSAJE: Tu mensaje debe ser muy claro, para que tu cliente sepa cómo tu Marca lo va a ayudar a resolver su problema o satisfacer su deseo. Y este mensaje debe dirigirse a ese cliente que queres captar (no hablarle a todo el mundo). Tratá de generar empatía y tener un discurso coherente, creíble y real.

CONTENIDO: Dale contenido de valor a tus clientes porque cuánto tu Marca los ayuda con información de utilidad, es más sencillo que crean y confíen en ella. Ya sea un blog, en tus redes sociales, en tu web podes utilizar tus canales de comunicación para estar más cercano, verás como con esa información que brindás empezás a atraer a personas que están realmente interesadas.

Tu cliente ideal en definitiva tiene algunas de estas características, es solvente es decir que puede y quiere pagar por tu producto o servicio; quiere la solución que tu Marca ofrece para resolver su problema o satisfacer su deseo; confía en tu Marca; está comprometido a dejarse ayudar por tu Marca.

Además es muy importante que cuides los clientes que ya tenes, muchas veces las Marcas quieren conseguir más clientes en vez de fidelizarlos y ese es un grave error. Es mucho más sencillo hacer que un cliente vuelva a comprar que conseguir un cliente nuevo.

Ya ves como no se trata de tener una cantidad de clientes, sino la calidad de clientes que tu Marca necesita. ¿Y tu Marca, tiene Cantidad o Calidad?

Por Rita Galmarini.