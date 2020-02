Cristina Kirchner cumple 67 años y militantes y dirigentes la saludan en redes sociales

RELACIONADAS Florencia Kirchner publicó una foto en Instagram y habló de la última vez que vio a su papá

La Camporá la homenajeó con un video.

Cristina Kirchner cumple este miércoles 67 años, por lo que militantes y dirigentes del kirchnerismo celebraron su natalicio en las redes sociales. Con el hashtag #CristinaCumple, La Cámpora publicó un video con momentos y frases memorables de su líder en distintos actos de campaña.

Para este 19 de febrero, la agrupación editó una compilación que comienza con fragmentos del multitudinario cierre de campaña de Cristina Kirchner en la cancha de Racing, cuando se presentó como candidata a senadora nacional en las elecciones legislativas de 2017. “El túnel de Racing, mirá que lindo, qué grande, cómo le gustaría a Néstor (Kirchner)”, se escucha decir a la actual vicepresidenta mientras caminaba al escenario montado en el campo de juego del estadio. Como suele hacer el kirchnerismo se incluyó el recuerdo de su esposo y ex mandatario.

“Un Racing colmado, es uno de los actos más lindos que recuerdo”, dice la voz en off de CFK mientras siguen pasando imágenes de aquella jornada. La frase corresponde ahora a la última campaña presidencial en la que ella adoptó la presentación de su libro “Sinceramente” por todo el país para promocionar en simultáneo su candidatura. En uno de los actos que realizó recordó que en 2017, en cancha de Racing, la militancia desplegó una bandera que decía: “Te juro que mañana volveré”.

“Nadie puede esperar que todo el mundo te quiera, es muy difícil, lo que yo elegí es quiénes quiero que me quieran y yo quiero me que quiera el pueblo en definitiva, eso nunca es gratis”, dijo durante la campaña, haciendo referencia a “la grieta”. “Ese amor, esa comunicación, esa comunión que siento que existe entre ustedes, siento que me quieren tanto como yo los quiero a ustedes, eso es sanador”, se escucha el fragmento de otro discurso que Cristina Kirchner realizó para la militancia. “El amor de ustedes, fue mi escudo, mi coraza y mi lanza en estos años tan duros y difíciles. Amor a los jóvenes a quienes quiero abrazar esta tarde; esos jóvenes que nunca dejaron de acompañarme siempre, quiero darles las gracias”, concluye el video que realizó La Cámpora para celebrar un nuevo natalicio de su referente política.

El material audiovisual fue difundido a través de las redes sociales. El dirigente camporista, Andrés Larroque fue uno de los primeros en publicarlo, apenas pasaron unos pocos minutos de este miércoles. Por su parte, Leopoldo Moreau se sumó con el hashtag #CristinaCumple y publicó una foto de la ex mandataria con una remera del Movimiento Nacional Alfonsinista, junto a un video del discurso que dio en 2015 en Plaza de Mayo previo a dejar la presidencia de la Nación.

Además, en las primeras horas de este 19 de febrero se fueron sumando dirigentes del Frente de Todos con su saludo. Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría y vicepresidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, publicó: “Compañera, conductora y brillante estratega política ¡Feliz cumpleaños @CFKArgentina!». Hizo lo propio la jefa comunal de Quilmes, y dirigente de La Cámpora, Mayra Mendoza: “Gracias por hacernos parte de un proyecto político cargado de amor”, publicó junto con una foto en la que está junto a CFK y las dirigentes kirchneristas Luana Volnovich, Anabel Fernández Sagasti y Juliana di Tullio. La titular del PAMI reposteó la imagen en su cuenta de Instagram con la leyenda: “Las pibas con la jefa, feliz cumple a la más valiente de todas”.

La diputada nacional por Misiones Cristina Britez escribió: “Valentía, convicciones, entrega, lealtad y amor al Pueblo. Siempre cumplió sus promesas. Siempre defendió los intereses nacionales. Por todo eso la admiramos. Por todas esas razones le deseamos un muy feliz cumpleaños. Hoy #CristinaCumple y la abrazamos muy fuerte”.

En el 67° aniversario de la ex jefa de Estado, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, la saludó y publicó: “El amor del pueblo argentino es el mayor reconocimiento a tu compromiso y entrega. Con tu fuerza y tu valentía estoy convencido que vamos a volver a poner a la Argentina de pie».

Valentía, convicciones, entrega, lealtad y amor al Pueblo. Siempre cumplió sus promesas. Siempre defendió los intereses nacionales.

La legisladora nacional Lucila Masin, se sumó escribiendo en sus redes sociales: “Gracias por tu coraje, entrega y lealtad con el pueblo. Volviste para ayudarnos a reconstruir la Argentina de todos y todas”. Desde Unidad Ciudadana, el espacio que creó Cristina Kirchner para competir electoralmente en 2017, publicaron una foto de ella con su frase: “Yo elegí quienes quiero que me quieran: el pueblo, los trabajadores y los jóvenes. Eso nunca es gratis”.

El PJ bonaerense por su parte destacó: “¡Muy feliz cumpleaños compañera! Gracias por trabajar incansablemente para poner la Argentina de pie”.

