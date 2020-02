19F: ¿Por qué decidieron asistir al Pañuelazo en Posadas?

A dos años del primer pañuelazo, se realizó esta tarde una movilización en todo el país para exigir al Congreso que trate y apruebe el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En Posadas, se llevó a cabo en la Plaza 9 de Julio y Misiones Online estuvo presente conversando con las personas que asistieron.

Hoy es el “Día Internacional de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito”, conocido como #19F. En este marco, se realizaron manifestaciones a nivel nacional. Posadas no quedó atrás de la consigna y la Plaza 9 de Julio se tiño de verde, junto al grupo de personas que dijeron presente, y realizaron el pañuelazo frente a la Catedral San José y luego frente a la Casa de Gobierno.

Ante la pregunta “¿por qué asististe al Pañuelazo?”, respondieron:

“Estoy en la plaza porque creo que la maternidad debe ser deseada, porque no se tiene que seguir muriendo compañeras mujeres en la clandestinidad, y porque cada mujer puede hacerse un aborto libre, sin prejuicios, en un hospital”.

“El aborto tiene que ser ley porque la maternidad debe ser deseada y no una imposición del Estado”.

Lisandro Lombardi Delgado es la primera persona con documento no binario en Misiones, y manifestó: “Estoy en el Pañuelazo porque los derechos se conquistan en las calles y porque el proyecto sale a la calle hoy nuevamente. Necesitamos aborto legal, seguro y gratuito, porque no puede existir una muerta más por abortos clandestinos”.

“Basta de abortos clandestinos, basta de mujeres abusadas que le obligan a parir. Niñas, no madres”.

“Estoy en la Plaza luchando por el aborto legal, porque creo que es una deuda que tiene el Estado y que creo que va a ayudar a saldar esta brecha que hay entre ricas y pobres. Me parece que es injusto negar que quien sobrevive a un aborto, hoy en día, es una privilegiada, así que me parece que esto es justicia social y que el Estado tiene que reconocerle ese derecho a todas las compañeras”.

“El aborto tiene que ser legal porque no puede recaer sobre el individuo la responsabilidad de la reproducción social. Esnecesario que toda la sociedad se haga cargo; en las condiciones en las que estamos las mujeres trabajadoras no siempre nos podemos hacer cargo, y generalmente recae sobre las mujeres. Así que por eso necesitamos aborto legal, seguro y gratuito”, expresó María de los Ángeles Cubilla, militante de 13 Rosas.

“Vengo a la Plaza porque no quiero más pibas muertas por abortos clandestinos”.

Elena Maidana, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, reforzó: “Estoy en la Plaza porque reivindico el derecho de todas las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos. Por otra parte, porque queremos maternidades deseadas y no obligadas. Nuestro proyeto de ley no obliga a nadie a abortar, pero tampoco obliga a nadie a parir”.

“Seguimos impulsando el proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito, porque la ley que nosotras impulsamos no obliga a nadie a abortar, sí salva a miles de mujeres de morir en la clandestinidad. Estamos impulsando que sea ley, aborto legal, seguro y gratuito, educación sexual, integral, laica y científica en todas las escuelas. Es responsabilidad del Estado.”

Jazmín, de la agrupación LGBTI 1969: “Queremos decirle al congreso que estamos en la calle y que el aborto legal lo vamos a conquistar en las calles, porque no nos podemos fiar del congreso, porque cede siempre a las presiones de los lobis clericales. Vamos a estar en las calles todo lo que tengamos que estar, para pedir educación sexual integral, científica, laica, con perpectiva de género, de calidad y que respete nuestras identidades para que podamos decidir; anticonceptivos para todos los cuerpos, para no abortar; y aborto legal, seguro y gratuito para no morir”.

“Estamos en la Plaza 9 de Julio para exigir aborto legal, seguro y gratuito, educación sexual y anticonceptivos. Exigimos nuestros derechos como mujeres para tener libertad sexual y derecho a decidir».

A. S.