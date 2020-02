Polémica entre una banda de rock de Posadas y el propietario de un pub por las condiciones de un recital

En las últimas horas en la cuenta oficial de Facebook de la banda SATURNAL de Posadas, se expresaron disconformes en contra las condiciones del recital que se llevó a cabo en el pub “La Bionda”. La banda se mostró disgustada con la manera en que se dieron las cosas en el lugar, sin embargo el propietario remarcó que “están totalmente equivocados, y faltan a la verdad”.

Descarto textual de la Banda

Queremos expresar nuestro desagrado con el bar «La Bionda», el dueño ROQUE ARIEL MINA y con sus empleados. El maltrato que recibimos como banda, como músicos, no se los deseamos a ninguna otra banda. Nos hicieron sentir una mierda, por que no somos una banda conocida, NOS MINTIERON como le mienten a la mayoría de las bandas que todavía no son nadie (despues se quejan que nadie quiere ir a tocar, que ellos ponen el sonido, un sonido de mierda)



Solo para beneficiarse ellos y ganar guita a costa de las bandas, chupandole la media a las bandas famosas que vienen de afuera, no es la primera mala experiencia en ese lugar es mas todas las veces nos sentimos incómodos.

Participamos de un concurso de mierda.



La actuación de la banda en La Bionda.



Que solo sirvio para llevar gente y vender birras en fechas en las cuales (si no fuera por eso) nadie iría, un concurso de las cuales participaron muy buenas bandas



Pero se quedaron sin nada, siendo que ellos invitaron a su banda amiga «amuleto» sin haber participado del concurso (banda de la cual estamos agradecidos que nos prestaron algunos equipos para tocar sino directamente no podíamos tocar, por que nos prometieron una cosa y despues en el lugar era otra) pero a nosotros que ganamos el concurso, no pusieron nuestro nombre en las entradas, en el flayer, No nos pagaron, no nos dieron bebidas, ni alimentos, no nos dieron entradas, ni dejaron entrar a nuestras familias,no dejaron entrar a gente que trabaja con nosotros, teniendo que pagar mas de 2000 pesos en entradas siendo que todas las bandas llevaron asistentes en este recital de «teloneros a los jovenes pordioseros».



nos apuraron e hicieron tocar nerviosos al decirnos que solo teniamos 30 minutos para tocar ni la mitad de nuestro repertorio hicimos y su banda invitada toco mucho mas tiempo (aclaramos que no estamos en contra de la otra banda, si no de la organización y el maltrato ! ).



La verdad una Vergüenza, Una mierda de personas, Ese desprecio hacia ningún ARTISTA DEBE EXISTIR, al cantante de nuestra banda, lo apretaron los policías de la entrada, agarrando del cuello y amenazando con llevarle preso y desfigurarlo a golpes (aprrovechando que estaba solo ) dicha escena que no ocurrio por que conoce las leyes y sus derechos, que si siendo una persona que no, conoce ya estaríamos en una situación mas grave y hablando de una tragedia, todas estas cosas pasan cuando alguien se cree con mas poder que otras, Esta gente que no respeta a las bandas que se matan ensayando, componiendo temas y laburando para hacer algo bueno !

Mas que el «cemento misionero» o el templo del rock! Digamos



LA MIERDA DEL ROCK ! ( SI ES QUE SE PUEDE LLAMAR ROCK A ESO) dicho esto nos retiramos y agradecemos a la gente que nos hicieron el aguante y que aplaudieron cada tema y cuando hicimos el descargo arriba del escenario.

De ellos no tenemos mas que palabras de agradecimiento.

Nosotros como los señores que somos cumplimos, nos subimos al escenario y tocamos, dado que las cosas no estaban en condiciones lo hicimos para demostrar a la gente que fue a hacernos el aguante que nuestra palabra si tiene valor

¡No Hace falta aclarar que no vamos a volver a tocar en ese lugar!

Por otra parte, en comunicación con Misiones Online Roque Mina, propietario de La Bionda, aseguró que la participación del concurso “ganaron, llegaron a la final ganaron del concurso, tuvieron derecho de participar del evento de jóvenes pordioseros, tenían 40 minutos para tocar, a las 00.30 tenían que subir al escenario, no subieron. Subieron después de la una, se le dieron los 40 minutos para tocar, después el cantante se desubicó, agarró el micrófono y habló mal en contra del local”.

Añadió “siendo el local que le dio posibilidad para que toque, pidieron 4 entradas para ellos, y 4 más para las novias, se le dieron las 4 entradas, y pedían 2 entradas más para asistentes” lo que no aceptaron. “Si pagan pueden entrar con quienes quieran, no voy a llenar un recital con todos los parientes”.

Precisó el encargado que no hubieron forcejeos y dijo “no les gusto, y se desubicaron”. Según esta versión el vocalista de la banda “destrató a la gente, al personal de seguridad, el cantante insultó a la seguridad y nada más” afirmó.

En cuanto a la convocatoria de la banda Saturno, quienes ganaron la posibilidad de participar del concurso, no recibieron un pagos, la postura de la banda es que no les pagaron y negaron recibir “bebidas, o algún otro servicio”, sin embargo el encargado aseguró que “si se le dio consumiciones”

Descargo de La Bionda en su Facebook:

Estimados Amigos, Familia de la Bionda… Lamento el sentir de la Banda que no concuerda con nuestro actuar, por lo que pido disculpas. Estamos viviendo un tiempo de crisis generalizada y no somos ajenos.. pero siempre tratamos de poner lo mejor de nosotros, a veces no sale lo que pretendemos, pero nadie puede dudar que lo intentamos…! pido disculpas humildemente no poder satisfacer a todas las Bandas, pero no podemos dar más alla de nuestras posibilidades, somos responsables de los horarios, de los impuestos, de la seguridad, del sonido ( aunque no sea el mejor) … pero es lo que tenermos… Lamento que haya gente que cuestiona en Público, porque demuestra que no hay hombría para cuestionar de frente … pero por sobre todas las cosas nosotros seguimos apostando a la cultura y poniendo nuestro grano de arena a todos los músicos, con el mayor de los respetos… por mi parte doy por finalizado y no voy a contestar agravios porque no hace bien a nadie y menos a la Familia Rockera.

☆BENDICIONES PARA TODOS☆