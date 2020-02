Líder de la CCC Eldorado denuncia presiones para que disponga su “estructura” a favor de manifestaciones contra la CEEL

Aguinagalde, de anteojos oscuros a la derecha

Daniel Urbina, coordinador de la Corriente Clasista y Combativa apuntó contra Alcides Aguinagalde, quien sería propietario de una radio en la Capital del Trabajo. “Me pidió apoyo con la protesta porque hay gente molesta por el monto de las facturas de luz y como no lo ayudé, me denunció ante la conducción de la agrupación en Buenos Aires”, contó a Misiones Online.

Se conocieron más detalles de la manifestación que una veintena de usuarios de los servicios que brinda la Cooperativa Eléctrica de Eldorado, iniciaron a principios de mes frente a la sede central ubicada en la avenida San Martín. El reclamo tenía como disparador el elevado monto en las facturas de luz, que habrían recibido por el consumo durante el primer mes del año. Daniel Urbina, referente en la zona de la Corrientes Clasista y Combativa y quien además fue candidato a vice intendente por el Frente PAyS, reveló a Misiones Online que un vecino, de nombre Alcides Aguinagalde, “me pidió que lo ayude en la protesta y como no le brindé apoyo ahora me está denunciando ante las autoridades de la agrupación en Buenos Aires”.

Urbina explicó que la CCC en Eldorado, “está integrada por unas 600 personas y si bien también recibimos facturas de luz con montos altos, preferimos el diálogo primero, agotar todas las instancias antes de salir a la calle a protestar”.

Vale recordar que los empleados de la CEEL que se vieron sorprendidos por la protesta, relataron que invitaron a cinco representantes del grupo de vecinos que formaban parte de la manifestación para que “plantearan su reclamo de manera ordenada y sin interrumpir la tarea de atención al público, pero no accedieron” y prefirieron continuar exhibiendo pancartas y generando molestias a los demás usuarios que llegaban para abonar sus servicios.

Según Urbina, el vecino Aguinagalde “dice que recibió una boleta por más de 6 mil pesos, pero es contradictorio que proteste porque se muestra en redes sociales disfrutando de la pileta que construyó e incluso hay videos donde muestra que se fue de vacaciones a Brasil”.

La situación relatada por Urbina se suma a la denuncia que hicieron desde la conducción de la Cooperativa Eléctrica atribuyendo la protesta a un sector político que perdió las elecciones en la CEEL (la lista Multicolor) y, además, porque la convocatoria a la manifestación se hizo mediante redes sociales, desde las cuentas de dirigentes de Juntos por el Cambio. Héctor Falsone, concejal de Cambiemos y la ex candidata a vice-intendente del mismo espacio opositor, Patricia Hornus, fueron vistos en la protesta, según relataron testigos, aunque la dirigente de Cambiemos negó la situación en declaraciones a Misiones Online. “Ese día estaba en Buenos Aires”, argumentó.

También por redes sociales y en grupos de WhatsApp estarían convocando a una nueva marcha para el miércoles y entre los impulsores de la medida “está Aguinagalde”, dijo Urbina quien aclaró que la CCC “no participará de la manifestación”.

Es importante señalar que rige el congelamiento tarifario por un lapso de 180 días y que el incremento en las boletas de luz, también provocó quejas del sector comercial en Posadas. En ese sentido, el presidente de Energía de Misiones, Guillermo Aicheler, les recordó a integrantes de la Cámara de Comercio de Posadas que la tarifa “no sufrió variaciones y que el excesivo monto que reclaman se debe a un mayor consumo”. Mientras tanto, la Cooperativa Eléctrica de Eldorado no escapa a una situación crítica que se repite en varias ciudades del interior de Misiones.

Ángel Kusuka, presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones admitió que cerraron el año 2019 con números en rojo y sólo un 40%, está al día con Electricidad de Misiones. Reclamó un aumento de entre 20 y 25% en el valor agregado de distribución (VAD) o descuentos en la compra de energía, pero el gobierno nacional mantiene el congelamiento en las tarifas.

En el caso de la Cooperativa Eléctrica de Puerto Rico la crisis no le fue esquiva, ya que perdieron más de 33 millones de pesos durante 2019, según el último balance presentado. La suba del dólar disparó los costos y generó un desequilibrio en las cuentas en una organización que, por años, mantuvo sus cuentas muy ordenadas. Idéntica situación presentó la Cooperativa Eléctrica de Oberá, que denunció pérdidas cercanas a los 187 millones de pesos, entre compra-venta de energía y gastos de administración.

La CEEL, que renovó a Alberto Romero como presidente de la entidad, presentó un balance con un déficit cercano a los 124 millones de pesos, también por elevados costos en los últimos tiempos, y es la única cooperativa en lo que va de 2020, que recibió vecinos protestando por aumentos en las facturas, sin contemplar que el costo de la energía eléctrica no sufrió variaciones en los últimos tiempos, sino que el consumo se disparó notablemente.