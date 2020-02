Juegos Olímpicos de Tokio con acento misionero

El último fin de semana, la posadeña Lourdes Hartkopf y su compañera de vela, Belén Tavella se coronaron el Sudamericano de Yachting 470 que se disputó en Mar del Plata y una vez finalizada la regata ambas competidoras sacaron boleto para Tokio 2020.

Lourdes Hartkopf. Radio Libertad

Desde el 24 de julio, la misionera que fue criada en las aguas del Paraná, llevará su potencial hacia el río Enoshima de Japón y representará a la tierra colorada ante las mejores del mundo.

En diálogo con Radio Libertad, Laura manifestó su emoción, contó detalles del Sudamericano y las expectativas para lo que viene “estoy muy contenta y no lo puedo creer todavía”, confesó.

“La regata terminó el domingo y necesitábamos la confirmación de la Federación Argentina de Yachting (FAY) y una vez que lo confirmaron podíamos decir que realmente habíamos clasificado, la competencia fue desde miércoles 12 hasta el domingo, éramos 9 barcos, vino gente de Brasil con mucho nivel y estuvo bueno medirse con otros”

#Vela ¡BELÉN TAVELLA Y LOURDES HARTKOPF LOGRARON UNA PLAZA PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020! Lo consiguieron en el Campeonato Sudamericano de Mar del Plata, en la clase 470.#VamosArgentina #RumboATokio2020 #EquipoARG 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/oRERKn4Xar — Comité Olímpico ARG (@PrensaCOA) February 16, 2020

La misionera tiene 24 años y desde los 8 años que navega, sus primeros inicios arriba de la vela fueron en Yacht Club Posadas en la escuela de Nicolas Dasso “una vez que terminé el colegio y me vine a estudiar acá (Buenos Aires) y seguí navegando acá”, comentó Lourdes quien hoy entrena en Yacht Club Argentino.

Lourdes y Belén entrenan y compiten juntas desde hace 2 años, desde fines del 2017 que están arriba de la misma vela y ambas tenían el objetivo fijo de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio, por eso entrenaron todos los días 3 horas en el agua y complementan el entrenamiento en el gimnasio.

Al respecto de cómo manejan la ansiedad de ser una deportista olímpica sostuvo que “la verdad que no me había puesto a pensar, sabíamos que podíamos llegar, pero como que no caía hasta que el domingo a la tarde-noche dije uy… realmente voy a ir a los juegos olímpicos, estoy re ansiosa”

Posadeña linda…

Por lo pronto, seguirán entrenando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) y en abril estarán viajando hacia Europa para competir en dos torneos previos al debut en Tokio. “Viajamos para medirnos con los de afuera”, comentó el timonel.

“Sería un sueño coronarse, pero más que nada a estos juegos vamos a ganar experiencia ya que son los primeros y tratar de dar lo mejor y que sea una buena experiencia”, indicó sobre sus objetivos personales.

“Súbanse a los barcos y empiecen a navegar, es un deporte hermoso estas en el agua, al aire libre, te haces muy buenos amigos y realmente vale la pena”, finalizó la posadeña olímpica.

AR