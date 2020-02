En los próximos 20 años, el número de casos de cáncer aumentaría en un 60%

En las próximas dos décadas, el mundo podría ver un aumento del 60% en el número de casos de cáncer, según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En países de bajos y medianos ingresos, el aumento podría llegar al 81%.

Una de cada seis personas muere de cáncer cada año, y la carga del cáncer está aumentando, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Informe Mundial del Cáncer 2020 publicado este mes. Alrededor de 9,6 millones de personas murieron de cáncer en 2018, el año más reciente para el cual hay datos disponibles.

Pero el aumento de las muertes es mayor en los países más pobres.

Una de las razones de la desigualdad es la diferencia en la proporción de personas expuestas a factores de riesgo de cáncer, según el informe. Por ejemplo, los países de bajos ingresos tienden a tener tasas más altas de cánceres relacionados con infecciones, como el cáncer cervical por el virus del papiloma humano, que los países de altos ingresos.

Además, las tasas de tabaquismo están disminuyendo en países de altos ingresos como Estados Unidos, pero no en países de bajos ingresos, según una investigación de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. El cáncer de pulmón, que está relacionado con el consumo de tabaco, sigue siendo una de las principales causas de muerte por cáncer a nivel mundial.

“A medida que las compañías tabacaleras han visto a menos personas en EE.UU. consumiendo tabaco, han intentado difundir su uso a… países subdesarrollados”, dijo Sally Cowal, vicepresidenta senior para el control global del cáncer de la Sociedad Estadounidense del Cáncer y revisora ​​del informe.

Otra razón podría ser las diferencias en los recursos disponibles, explica el informe. Por ejemplo, una mayor proporción de los recursos de salud ya limitados en los países pobres se gasta en afecciones como enfermedades infecciosas en lugar de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Los aumentos en las pruebas y la detección del cáncer también pueden explicar el aumento de las tasas en los diagnósticos de cáncer, pero no es probable que sea un factor importante, según el Dr. André Ilbawi, funcionario técnico de la sede de la OMS en el manejo de enfermedades no transmisibles.

Independientemente del nivel de ingresos, el diagnóstico temprano es “la medida de salud pública más efectiva en el cáncer”, dice el informe.

“Cuando el cáncer se diagnostica temprano, puede tratarse de manera más efectiva con menos toxicidades y menos demandas para el sistema, tanto en términos de asignación de investigación como de costo”, dijo Ilbawi.

El control del cáncer puede ser rentable, dijo.

“Existe la percepción de que el cáncer es una enfermedad costosa, (…) ese no tiene por qué ser el caso”, dijo durante una conferencia de prensa para el informe.

Para 2030, se podrían salvar 7 millones de vidas si los gobiernos invirtieran alrededor de US$ 3 por persona en países de bajos ingresos, US$ 4 en países de ingresos medianos bajos y US$ 8 en países de ingresos medianos y altos en recursos contra el cáncer, según el informe.

La mayor necesidad es para las personas que pueden prestar servicios de salud, como médicos, en países de ingresos bajos y medianos.

Otras estrategias ofrecidas por el informe incluyen la eliminación de causas prevenibles de cáncer en el mundo.

“El cáncer no tiene que ser una sentencia de muerte”, dijo Ilbawi. “Creemos que existe una hoja de ruta para que cada gobierno y paciente con cáncer tenga la mejor atención como sea posible”.

Fuente: CNN Español

SPM