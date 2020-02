A un mes del asesinato de Fernando Báez Sosa, realizarán una marcha para pedir justicia

Graciela, la madre del joven asesinado a golpes, afirmó que «la violencia es un flagelo que arrasa y destruye sin distinción alguna» según declaró en el marco de la la convocatoria original de la marcha, que se realizará este martes frente al Congreso de la Nación a las 18.

Las redes sociales reafirmaron la convocatoria de los familiares a la marcha de este martes, frente al Congreso Nacional, en reclamo de justicia a un mes del crimen del joven Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes a la salida de un boliche en el balneario bonaerense de Villa Gesell.

El perfil de la red social Facebook «Justicia por Fernando» hizo un posteo que expresa «18 DE FEBRERO A LAS 18:00 En el Congreso de la Nación», con el hashtag #justiciaporfernando y una imagen del joven asesinado en la localidad balnearia bonaerense.

Otro posteo del mismo perfil reúne imágenes de distintas convocatorias a la marcha en el país y el exterior, en Mendoza (Plaza de la Independencia), Barcelona (en la puerta del consultado argentino) Londres (en la catedral de San Pablo) y Ushuaia (en el Paseo de las Rosas).

Asimismo, refleja las convocatorias en San Juan (Plaza 25 de mayo), y Mercedes (provincia de Buenos Aires, plaza San Martín), todo con la frase «Atención mañana 18 de febrero en varios puntos del país y el exterior. Compartir».

En tanto, en su cuenta de Twitter, Julieta Rossi, novia de Báez Sosa al momento del asesinato del joven, posteó «Mañana, a un mes del asesinato de fer, nos volvemos a encontrar en Plaza Congreso a las 18hs para seguir pidiendo justicia por su memoria. Gracias a todos por acompañar en esta lucha. Los abrazo fuerte», ilustrado con imágenes de distintas manifestaciones con pedidos de justicia sobre el caso.

Mañana, a un mes del asesinato de fer, nos volvemos a encontrar en Plaza Congreso a las 18hs para seguir pidiendo justicia por su memoria.

Gracias a todos por acompañar en esta lucha. Los abrazo fuerte. pic.twitter.com/up8vBYwcS0 — Julieta (@Julieta_Rossii) February 17, 2020

«Que no haya nunca más otro Fernando, porque esto que le hicieron no se lo merece nadie, no se lo deseo a nadie, basta de tanta violencia, yo no voy a recuperar más a mi hijo, pero que se haga justicia y no exista otro más», agregó.

Fuentes eclesiásticas de Télam informaron que mañana el obispo de la Diócesis de Mar del Plata, Gabriel Mestre, presidirá una misa en el lugar donde mataron al joven, frente al local bailable Le Brique, para pedir por «su eterno descanso» y por «justicia».

La ceremonia religiosa se realizará desde las 19 en Avenida 3 entre Buenos Aires y Paseo 102, el lugar donde Báez Sosa fue atacado a golpes en la madrugada del 18 de enero último por el grupo de rugbiers.

El caso Báez Sosa

El crimen de Fernando Báez Sosa se cometió en la madrugada del sábado 18 de enero pasado frente al boliche Le Brique ubicado sobre avenida 3 y el Paseo 102, en pleno centro de Villa Gesell, y ese mismo día los diez rugbiers fueron detenidos en una casa que alquilaban a pocas cuadras de allí.

Máximo Thomsen (20) y Ciro Pertossi (19) están imputados como «coautores» del crimen de Fernando, mientras que Lucas (18) y Luciano Pertossi, Matías Benicelli (20), Enzo Comelli (19), Blas Cinalli (18) y Ayrton Viollaz (20) son considerados «partícipes necesarios».

(Fuente: Télam)