Rutina de belleza exprés (para una cita a última hora)

El chico que te encanta te invito a salir a último momento, y por desgracia la noche anterior fue fatal, dormiste muy poco y tu piel esta desvitalizada como “sin luces”, tampoco tuviste tiempo de arreglarte por que la invitación te agarro por sorpresa. Entonces oh, la desesperación te empieza a abrazar ¡Qué horror! Pero atenti, hay solución. En esta nota te mostramos como salir del apuro realizando pasos muy sencillos:

Paso numero 1: Exfoliación

Limpiar en profundidad tu piel la va a revitalizar, ya sabes que, por más bueno que sea el maquillaje que uses, si la piel no está súper limpia, no quedara impecable. No nos cansaremos de repetir que “la limpieza es lo más importante en una rutina de belleza”.

Y una buena opción es hacerlo con un cepillo de limpieza facial, el cual hará que tu piel se vea más radiante y luminosa en 2 minutos. Si no tenés un cepillo facial, también podés hacerlo con una crema exfoliante para el rostro.

Paso numero 2: Hidratación

Para tener una piel súper linda es imprescindible, además, que la hidrates en profundidad. Usá una crema que contenga vitamina E, ácido hialuronico y que de un efecto descongestivo, esto es esencial para que la piel se vea radiante y rejuvenecida.

Opcional: Ampolla efecto “flash”

Ya habrás oído hablar de estos “milagros en gotas”; no se trata de ningún mito, ni tampoco es caro e inaccesible. Es un producto que los podes encontrar en farmacias que vendan “dermocosmética”, funcionan como un tratamiento de belleza, actúan de manera instantánea y su efecto “buena cara” dura aproximadamente 8 horas.

Si tenés la oportunidad de obtenerlas, es decir, si te queda tiempo de correr a la farmacia, la verdad es que merece la pena, ¡son una maravilla!

La colocación de estas ampollas es súper sencilla, solo debes colocarlas sobre la piel bien limpia, tal como lo leíste más arriba, en rostro, cuello y escote sin frotar.

Luego espera un par de minutos y empezá a maquillarte como de costumbre, recordando siempre que en el maquillaje “menos es más”, y con más razón para una ocasión tan especial.

Si quisieras conocer de algún tema relacionado al cuidado de la piel o del maquillaje, o sugerirnos alguno para su publicación, podes hacerlo a través del siguiente mail. marianastegianomakeup@gmail.com

*Mariana Astegiano- Makeup &Beauty