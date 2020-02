Premios Laureus: Messi, mejor deportista del año junto con Hamilton

Por primera vez en la historia, este trofeo fue entregado a dos personas por empate de votos. Además, es la primera vez que lo gana un futbolista y un atleta de grupo. Lionel Messi fue galardonado como mejor deportista del año en los Premios Laureus y sumó otro trofeo a su amplia vitrina, pero la sorpresa estuvo en que, por primera vez, lo tendrá que compartir con Lewis Hamilton.

También, este es especial ya que el crack argentino se convirtió en el primer futbolista en conseguirlo. Mientras que el piloto de la Fórmula 1 se une a Michael Schumacher y Sebastian Vettel.

«I am honoured to be the first to win this award being a sportsperson coming from a team sport.»

Felicidades Lionel Messi 🙌#Laureus20 #SportUnitesUs pic.twitter.com/Qt7UDTpFya

— Laureus (@LaureusSport) February 17, 2020