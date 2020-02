Puerto Iguazú: rescataron a una persona que se accidentó en el Salto Mariposa

En horas de la tarde del domingo los Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú recibieron el pedido de ayuda para asistir a una persona que se había accidentado en el Salto Mariposa. Se trata de Yago Pablo (30), oriundo de Parque Patricios, Buenos Aires. El hombre se encuentra con pérdida de conocimiento, según dijeron los médicos.

Al llegar al lugar con ayuda de Prefectura Naval Argentina, se inmovilizó a la víctima y se le proporcionó los primeros auxilios. La persona asistida fue trasladada hasta la lancha de Prefectura y de ahí, en ambulancia, hasta el hospital de la ciudad.

Trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios de Iguazú, el 107, Prefectura Naval Argentina.

El Salto Mariposa está ubicado en cercanías el Hito de la Tres Fronteras, en tierras municipales de Puerto Iguazú. Según se sabe, no cuenta con las medidas de seguridad necesarias para ser visitado por turistas y vecinos. No obstante, no existe ningún tipo de advertencia en el lugar que prohíba el ingreso.

En los últimos meses se han registrado una serie de siniestros, entre ellos el fallecimiento de un hombre en el mes de noviembre del 2019. Hasta el momento, el lugar carece de normas de seguridad (barandas y senderos aptos) para el desplazamiento de visitantes.

CP-AD