Marcos Rojo reveló una fuerte pelea que tuvo con Zlatan Ibrahimovic: «¿Qué te pasa narigón?»

El defensor argentino, a préstamo en Estudiantes, reveló una fuerte pelea con el sueco en pleno partido.

Marcos Rojo, jugador del Manchester United que llegó a préstamo a Estudiantes este semestre, reveló una pelea inédita con Zlatan Ibrahimovic.

«Era bravísimo. Yo con él tenía la mejor, porque sabía cómo era. Hasta que un partido por la UEFA Europa League, la que fuimos campeones (2016/17), estábamos jugando de locales contra el Rostov. Él quería siempre que se la tiraran todas. Así que la pelota me llegó a mí y en vez de dársela, se la pasé a Paul (Pogba). ¡Pará qué! Me empezó a gritar, a levantar la mano, me decía de todo», comenzó Rojo en diálogo con Cielo Sports.

Continuó contando que su respuesta fue «¿Qué te pasa, narigón? Cerrá el orto…», a los gritos en pleno Old Trafford. Además reconoció que siguieron insultándose todo el primer tiempo.

«Lo tengo que primerear, porque me mata. Entonces llego, voy a mi lugar y él se sentaba enfrente justo. Y entra a él, así enojado, entra y yo digo, salto así de una: «Vos, cerrá la boca, no me grités más…». Nos empezamos a putear y los ingleses se quedaron ahí, porque nadie le decía nada. Yo estaba cagado porque digo éste me va a cagar a palo, pero si me le planto, no me va a decir nada. Lo empecé a putear y se sacó. Mourinho en el medio. Viene Mourinho y nos frena a los dos», explicó.

Después recordó que al día siguiente, estaba desayunando y alguien lo agarró desde atrás del cuello, era Zlatan. «‘Sos un hijo de puta’, me dice. No me podés decir eso adelante de todos. Nos cagamos de risa, nos llevábamos la verdad que muy bien», dijo.

(Fuente: TyC Sports)