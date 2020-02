Joselo Schaup, el Ministro que afina la cultura en Misiones

El músico que asumió en el flamante ministerio de Cultura de Misiones ya prepara una batería de medidas para sus primeros meses de gestión. Las regiones culturales, la línea de fomento, los cambios en el IAAVIM y la creación del Instituto de la danza y del teatro independiente, son algunos de los ejes trazados para transitar un largo camino “que debe contemplar todas las ramas del arte”, aclaró.

José Martín Schuap baja de su vehículo en pleno centro de Posadas y camina un par de cuadras, muy temprano a la mañana, hasta su oficina de la calle 25 de Mayo. Inevitablemente alguien lo conoce en ese recorrido y a todos responde con una sonrisa y un “qué haces chamigo”. En ese gesto queda claro que José Martín Schuap no es otro que “Joselo”, cantante y compositor nacido en Oberá y que desde hace décadas recorre el país llevando la música litoraleña a todos los rincones y levantando la bandera de Misiones a cuántos festivales lo convocan. Pero el escenario ahora es distinto, aunque la pasión es la misma y José Martín Schuap, o popularmente Joselo, es el flamante ministro de Cultura de la Provincia y el recorrido diario que realiza, es hasta una oficina de la antigua Subsecretaría de Cultura de calle 25 de mayo, entre Belgrano y Santa Fe de la capital provincial. Con puntualidad según lo pactado, Joselo recibe a Misiones Online y comienza la charla con una aclaración: “buen día, ya vine el mate”.

Lo que Schuap pensó como una reunión más de las 10 o 12 por día que tiene desde que asumió como ministro, se transformó en una extensa charla donde no ocultó el entusiasmo que le genera el desafío al que lo convocó el gobernador Oscar Herrera Ahuad. “La única manera de desatar los nudos de algo que está naciendo es con mucho trabajo. Es una oportunidad enorme que tenemos en las manos que todavía me cuesta dimensionar, porque el alcance que tiene y las posibilidades que surgen de contar con un ministerio y la cabida que el gobernador Herrera le ha dado a la cultura con esta decisión, es realmente apasionante”.

Antes de presentar su primer Plan Cultural 2020, “algo inédito para la provincia”, Joselo manifestó sentir “una responsabilidad enorme, estoy muy entusiasmado y poniéndole mucha energía personal y familiar junto con todo el equipo. Nos armamos con gente muy valiosa que en un 90% ya integra la administración pública, esto significa que no le generamos un gasto extra a la provincia. Llegué sólo a este lugar y también es una manera de dar un mensaje”.

El cantante obereño que compartió escena y grabaciones con grandes de la música como Raúl Barboza, León Gieco o Luis Salinas, fue un emprendedor incansable de la cultura hasta que recibió el llamado de Oscar Herrera Ahuad para “armar la Casa de la Cultura. Esas fueron las palabras textuales del gobernador”, confió.

Arrancar de cero

Cultura, como organismo, pasó por diferentes niveles de consideración en su historia y últimamente, siempre estuvo ligado como Subsecretaría, al ministerio de Educación de la Provincia. En campaña rumbo a la gobernación, Herrera prometió crear el ministerio de Cultura “y cumplió con su palabra cuando tranquilamente tenía todas las posibilidades de priorizar otras cosas y explicar que no hay dinero. Pero no, Oscar creó el Ministerio y tuvimos que armar la estructura de funcionamiento porque este ministerio no estaba creado y recién pude asumir el 8 de enero y desde allí comenzó un camino institucional muy largo que incluye designaciones, decretos y comenzar a funcionar con el presupuesto que ya tenía asignado la Subsecretaría de Cultura. Fue vital la paciencia que me tuvieron todos los empleados administrativos porque sin su ayuda no hubiera sido posible organizar todo, entendiendo de que no somos del palo, que aprendemos rápido, pero nos tienen que guiar y creo que vamos a hacer un ministerio ejemplar en la cuestión administrativa, de uso de los recursos y de rendición de los mismos para transparentar todas nuestras acciones”, se explayó el novel ministro

“Siento el honor de ser el primer ministro de Cultura de la Provincia porque si bien en algún momento tuvo este rango, jamás tuvo los alcances que va a tener ahora, porque es la primera vez que podemos sentarnos a la par con otros ministros y el gobernador nos dio la libertad absoluta de armar todo a nuestra manera. Entonces estamos pensando en lo que tenemos que hacer ahora, en el hoy y en el Presupuesto del año que viene, que nos lo tenemos que ganar con sacrificio y demostrando de que con poco podemos hacer mucho”, agregó.

La primera acción que el ministro Joselo Schuap presentará en sociedad será el lanzamiento del Plan Cultural 2020, el próximo martes en Casa de Gobierno “algo que nunca hubo en Misiones”, aclaró. Y enseguida explicó algunos trazos de lo que vendrá: “La gestión dura cuatro años y yo estoy preocupado por esa cuenta regresiva que ya comenzó. Queremos poner en acción de manera urgente las cinco regiones culturales. Ese es el gran cambio que tiene Cultura, con una visión federal en la provincia. Eldorado, Campo Grande, Puerto Rico, Apóstoles y Posadas. El ministro de Cultura va a tener cinco directores en el interior que van a poder recibir notas, proyectos, atender a los colegas directores de Cultura de los municipios cercanos que ahora se van a ahorrar el viaje a Posadas. Antes un director de Cultura de San Antonio, para venir a hablar con un ministro en Posadas, tenía que salir un día antes, dormir en un hotel en Posadas, amanecer acá para que el ministro lo atienda 30 minutos. Me parece un despropósito total, nosotros tenemos que ir a San Antonio a hablar con esa persona y que se sienta más argentino que nunca. Que no le quede más cerca recurrir a una radio de Brasil o acudir a una herramienta del otro lado de la frontera donde pasa caminando y sentirse argentino”.

Schuap, que a medida que avanzaba la charla, más se entusiasmaba explicando todo lo que tiene en mente, dijo, con relación a las regiones culturales que “van a tener su propio perfil y una línea de fomento que ese es el otro gran cambio”.

Los ejes

“Primero las regiones, achicar las distancias, federalizar y darles recursos con poder de decisión. Esta es una experiencia que yo ya conozco porque fui muchos años coordinador regional del país del Instituto Nacional de la Música (Inamu) que es un organismo manejado por los músicos y funciona muy bien”, es el primer paso que dará su gestión que llegará concatenado con una idea de Oscar Herrera, “que le puso mucha fuerza para que cada pueblo tenga su fiesta popular, su bandera, su escudo y su himno para que todos lo canten porque lo sienten propio”.

Sobre la línea de fomento a las que accederán los hacedores culturales de la provincia, Joselo explicó que la intención es “lanzar el registro de trabajadores de la cultura de Misiones. En un sitio web vamos cargar toda la información para saber quiénes somos, cuántos somos y donde vive cada uno de los trabajadores de la cultura y cuáles son los proyectos que tienen. La idea es democratizar todos los beneficios y que todos en Posadas, en San Antonio o en Iguazú sepan que pueden acceder a una línea de fomento, que tal beneficio está disponible. Que no sea más fácil para el posadeño e imposible para el del interior. Y que las regiones culturales, decidan a quién le van a dar el beneficio económico del fomento y no se va a decidir en Posadas, sino el director de Cultura de cada región, porque ellos van a saber reconocer el mérito que tiene el proyecto cultural de esa región”.

Schuap, reconocido músico que hace da la solidaridad un culto y que en su última presentación en el Festival del Litoral cedió minutos de su actuación para otros artistas que lo acompañaban, quiso dejar bien en claro que su gestión no será exclusivamente para atender a los músicos. “Es natural creer que este ministro va a trabajar fuerte por la música y con menos intensidad por las demás ramas del arte. Eso es lo que se sospecha. Pero le quiero decir a todos que no es así. La música es una parte importante del arte y de la expresión cultural de una provincia, pero la cultura es transversal a todos”.

Articulaciones

Independientemente de las acciones que tiene en mente Schuap para su gestión, desde la cabeza del Poder Ejecutivo le bajaron la misma línea que recibieron los demás ministerios: trabajar articuladamente con las demás áreas. “Yo por estas horas me reúno con el ministro de Ecología, la semana que viene tengo que hablar con Marcelo Perez, el ministro de gobierno, que me está esperando para llevar adelante un programa de música, de danzas, de letras, de arte plástico, de distintas expresiones artísticas en las cárceles de la provincia. Es la única herramienta que va a tener el que está privado de su libertad porque cometió un error, para curarse. Sino le llevamos arte a esas personas, cuando salgan, no van a salir mejores”, confió Joselo. También contó que la idea es “tener presencia en los comedores. No podemos darles a los chicos un plato de comida de manera fría, sin amor, sin sensibilidad. Tenemos que enseñarle a tocar un instrumento o a bailar. O que tome contacto con el arte con 4 o 5 años. Sino, se va a criar pensando que el Estado sólo le puede dar un plato de comida y el alma también necesita comer”.

En pleno verano, Joselo mantiene la intensidad de siempre, aunque ya no para viajar al Festival del Chamamé en Corrientes o a Cosquín, eventos emblemáticos del país en esta parte del año. Fue en ese punto donde el ministro reveló que decidió no tocar más como artista contratado en festivales y se tomó el tiempo para explicar cómo se organizó para dejar sus emprendimientos personales, en manos de la familia. “Tengo una compañera de fierro con la que estamos juntos y ella me acompañaba ya en la época en la que yo tocaba en la Galería Vïa del Sole en Posadas y Graciela me ayudaba a juntar los cables. Y hoy es la que me plancha la camisa y me acompaña con un mate en los viajes”.

Con relación a la Peña Misionero y Guaraní de la calle Buenos Aires, en la capital provincial, dijo que “La otra parte de mi familia se va a seguir ocupando así que prácticamente no tengo relación con la Peña Misionero, rogando de que todo salga bien”. Y, acto seguido, anunció: “Tomé la decisión de no tocar más en los festivales contratado por una cuestión ética. Nadie me obligó a esto, pero lo quiero hacer así. Sí voy a seguir tocando en pequeñas fiestas, en comedores, en los barrios, en las capillas o en el hospital como siempre hice, pero sin prensa y sin producción. Con mi guitarra y mis compañeros de siempre”.

El ritmo de Joselo ahora lo marca la agenda de trabajo. “Tengo de 10 a 12 reuniones por día porque creo que hay que hablar con todo el mundo, cara a cara. Recibir a la gente, entenderlos y a algunas personas las estoy yendo a ver a la casa, porque tienen proyectos funcionando hace mucho tiempo y nunca han tenido atención”. Para ejemplificar cómo es un día en su nuevo cargo, Schuap ejemplificó: “Hay que tratar de atender a todos, ir a verlo a Marcelo Kusek de Flores a los Chanchos y conocer su estudio enorme, maravilloso. Hay una gran inversión allí con una gran dedicación. Ir a la casa de Milán Cardozo, el luthier y darme cuenta que tiene un taller que no puede tener goteras porque se le moja la madera que necesita secar para hacer una guitarra o un arpa. Pero también ir a ver a la Peña de Soñadores para ver qué pasa con la gente de la danza que está luchando por su ley. Ir a Espacio Reciclado a tomar un mate con las chicas para ver qué pasa con el teatro independiente. Todas esas cosas estoy haciendo con mucho amor y mucho cariño. Pero también tengo que ir al interior”.

“Estamos trabajando muy fuerte con la Feria Franca, con la ministra de Agricultura Familiar Marta Ferreira y con el IFAI, porque la música va a estar en los mercados concentradores. Rulo Gravobieski autorizó a las ferias francas y a los mercados concentradores el tema de La Chacra, con el que vamos a hacer el jingle principal para difundir las ferias y fomentar el consumo de los productos de la chacra en toda la provincia”

Cambios en el IAAVIM y nuevos institutos

Sin dar nombres, pero con la consigna clara en los cambios que se avecinan, Joselo Schaup confió a Misiones Online que “la semana que viene vamos a poner en funciones a la nueva conducción del IAAVIM. Hay mucha gente expectante con esto y las instrucciones del gobernador es que el IAAVIM no se detenga en absoluto. El ministro de Hacienda ya me comunicó que está todo previsto para que siga, que no se frene ningún proyecto”. El IAAVIM es el Instituto de Artes Visuales de Misiones que es un ente autárquico que tiene a su cargo la implementación de la Ley de Promoción Audiovisual donde confluyen técnicos, productores, documentalistas, maquilladores, periodistas, actores y demás integrantes del sector, que buscan fortalecer una red de producción, exhibición y circulación de los contenidos misioneros.

Schuap adelantó también que “en los próximos días vamos a poner en funcionamiento el Instituto de Teatro independiente y lo mismo vamos a hacer con el Instituto de la danza. Son los tres entes autárquicos de las diferentes ramas del arte en la provincia, repito, IAAVIM, Teatro Independiente y la Danza, que tienen que estar funcionando este año. Me lo dijo el gobernador y lo estamos logrando despacito”.

“El Festival del Litoral es un evento que nos distingue afuera de la provincia y le vamos a dar la misma atención, que también va a recibir el Festival de Colonia Aurora porque tiene la misma importancia para mí y para el gobernador. Sin dudas es el gran Festival de Misiones, no hay dudas, pero también está la Fiesta del Inmigrante donde queremos darle un gran valor a todas las colectividades. También a la expresión artística, cultural profunda y enorme de nuestras comunidades guaraníes de las cuales conocemos muy poco”

Para la presentación del Plan Cultural 2020, Joselo recibirá la visita de funcionarios del ministerio de Cultura de la Nación, “Tristán Bauer no va a poder venir, pero viene su secretaria privada” aunque el invitado estelar será “Miguel Ángel Estrella, tremendo pianista de la humanidad. El pianista de la paz. El embajador argentino en la Unesco. Lo conocí en Paris en el año 2009 cuando me llevó a tocar al salón mayor de la Embajada de la Unesco”. La jornada contará con tres actividades importantes. Primero la presentación del Plan en Casa de Gobierno el martes 18 a las 10 horas; luego por la tarde, proseguirá en Nemesio Parma y finalizará a las 20 en el teatro Lírico con un concierto de Gala del afamado pianista que grabó obras de Bach, Brahms, Chopin y Beethoven. Ese día, se espera que Joselo realice otros anuncios como la puesta en valor de la casa de Horacio Quiroga “que la vamos a transformar en el epicentro de la literatura misionera. Ese lugar hay que recuperarlo porque está casi abandonado, pero lo vamos a revertir”.

Un mensaje que llegó al celular hizo modificar su agenda y debía responder un pedido directo del gobernador. “Lo llamas y te atiende siempre y si está ocupado seguro que después te llama. Siempre fue así”, confiesa Schaup, con relación a Oscar Herrera Ahuad, quien lo pensó en ese cargo y para conducir un ministerio inédito en Misiones. “Cuando me tenga que ir del cargo y eso puede ocurrir mañana porque acá nadie está abulonado, me voy a ir feliz porque ya está creado el Ministerio de Cultura y esa fue mi gestión. Ahora me quedan tres años y 10 meses para hacer funcionar a este ministerio y vamos a demostrarle al gobernador la confianza depositada”.

Por último, Joselo transmitió un mensaje “a todos los hacedores de la cultura de la provincia. Quiero que sientan que acá tienen a un compañero, a un par que le ha tocado ocupar este espacio y que está disponible siempre”.

