Análisis semanal: el camino estrecho de Alberto Fernández y la llegada de inversiones a Misiones

El camino para evitar una nueva catástrofe económica se angosta conforme avanza el insostenible calendario de vencimientos que la gestión de Mauricio Macri dejó como legado a sus sucesores. Al más inmediato de ellos, Alberto Fernández, la cercanía amenazante de un nuevo default y el deterioro económico heredado lo obligan a extremar el equilibrio y aplicar el rigor de la rienda corta a propios y extraños.

Lejos de los eufemismos meteorológicos que caracterizaron a la comunicación de la anterior administración, el actual presidente no tiene pruritos en reconocer que el estado de la economía nacional es caótico y que –a diferencia de las tormentas y nubarrones de los que hablaba Macri- ese caos no llegó por generación espontánea y no se saldrá de él sin decisiones políticas firmes.

El contexto de emergencia explica el endurecimiento de Alberto no solo en su discurso sino también en algunas decisiones. A poco más de dos semanas de que se venciera el plazo autoimpuesto para renegociar la deuda con el FMI, tensó la cuerda con múltiples referencias a la responsabilidad (más política que técnica) que habría tenido ese organismo al prestarle a la gestión de Macri una suma de dinero muy superior a la que permitían los propios estatutos del Fondo, aun sabiendo que buena parte de ese dinero terminaría alimentando la fuga de capitales.

El objetivo del Gobierno al poner esa carta sobre la mesa es lograr que el reconocimiento de cierto grado de responsabilidad del FMI en la construcción de la deuda que afronta el país se traduzca en una renegociación más favorable para los intereses de Argentina, algo que presionaría a los tenedores privados. La postergación unilateral por parte del Gobierno del pago del bono Dual que vencía la semana pasada es otra señal de “mano dura” frente a los mercados.

Pero como el camino en angosto y el equilibrio una obligación, el presidente también dejó mensajes inequívocos de disciplina fiscal y de prudencia monetaria, principales exigencias del FMI en cualquier negociación.

En coherencia con el objetivo de mejorar la situación de los más desposeídos sin incrementar el gasto fiscal, Fernández anunció un aumento de las jubilaciones que (en comparación al que se hubiera dado si se mantuviera la movilidad) benefició a los que cobran la mínima, que conforman el 75% del sector pasivo, y al mismo tiempo permitió un ahorro fiscal.

Pero como en matemática la magia no existe, para que la mayoría de los jubilados pudiera tener un aumento superior al que les hubiera tocado con la movilidad y que en simultáneo el Estado ahorre dinero, es necesario que algunos pierdan. En este caso les tocó a los demás jubilados.

La suba se instrumentará a través de una suma fija de 1.500 pesos más un 2,3% del haber actual. Quien cobre el haber mínimo de 14.068 pesos tendrá gracias a esa fórmula una suba de 13%, cifra que supera al 11,56% que correspondería si se aplicara la movilidad. Pero a partir de los 20.000 de haber, la nueva fórmula resulta desfavorable en comparación a la anterior y la diferencia se agranda cuanto mayor sea el haber.

Por ejemplo, un jubilado cuyo último recibo haya sido de 50 mil pesos, tendrá una suba de 5,3%, menos de la mitad de la que le hubiera tocado con la movilidad.

Analistas de la economía coinciden en que la ley de movilidad jubilatoria sancionada por el Gobierno anterior es incumplible en el contexto de alta inflación y caída de la actividad económica que viene arrastrando el país desde 2018.

Desde estudios de abogados de distintas provincias confirmaron a medios periodísticos que ni bien se anunció la actualización, recibieron consultas por parte de jubilados que entienden que la suspensión de la movilidad y la determinación de aumentos inferiores a los previstos por esta, vulneró un derecho adquirido. Como los jubilados que mejor ganan son los que tienen más posibilidades de contratar abogados, es esperable una nueva andanada de juicios contra el Estado.

Otra medida de alivio que anunció el presidente y que (esta sí) beneficiará por igual a todo el sector pasivo es la próxima instrumentación del programa Vivir Mejor que brindará de manera gratuita 170 medicamentos esenciales a los cinco millones de afiliados del PAMI.

También puertas adentro

La versión más dura de Alberto no rige solamente para los acreedores, a la propia tropa también le tocó el rigor de la rienda corta. Con sus declaraciones en contra de los “presos políticos” le dejó en claro al panperonismo del Frente de Todos que no le gusta que le marquen la cancha.

A los sindicalistas amigos que esperaban el aval presidencial para exigir a sus respectivas patronales aumentos salariales que permitieran recuperar rápidamente el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años, Alberto los llamó a la mesura, les dejó en claro que no respaldará pedidos desmedidos y se mostró reacio a las “clausulas gatillo”.

Para el equipo económico que lidera Martín Guzmán, mantener a raya las expectativas en las paritarias y evitar la indexación resultan componentes imprescindibles para sostener el camino descendente de la inflación que comenzó en enero con un índice de 2,3%, el más bajo desde julio y mucho más bajo que el 3,7% relevado por el INDEC en diciembre.

La reducción de la dinámica inflacionaria registrada en enero cuenta con el mérito adicional de haberse logrado el mismo mes en que se eliminó la exención del IVA a los alimentos básicos que había instrumentado el Gobierno anterior después del cachetazo de las PASO.

Desde el Gobierno confían en poder consolidar una inflación mensual que no supere los 2,5 puntos mensuales, objetivo que será difícil de mantener cuando sea necesario descongelar las tarifas.

Un nuevo milagro del turismo en Misiones

En un país al borde del default, con los niveles de confianza en su economía estancados en el subsuelo y al que su propio presidente calificó como caótico, la posibilidad de captar inversiones del exterior aparece como un objetivo muy lejano, casi irreal.

En ese contexto el empresario dubaití Alí Albwardy sorprendió al anunciar en reunión con el presidente Fernández y su ministro de Turismo y Deportes Matias Lammens que invertirá más de 100 millones de dólares en la construcción de tres hoteles, dos de ellos en Misiones.

El empresario árabe ya invirtió más de 80 millones de dólares en la provincia en la compra y remodelación del ex Sheraton de Iguazú que pasó a integrar la cadena de hoteles de súper lujo Gran Meliá.

El anuncio que sorprendió a todo el país por el momento de incertidumbre que atraviesa la economía, va en línea con uno de los objetivos centrales que se propuso el Gobierno de Oscar Herrera Ahuad, atraer nuevas inversiones para desarrollar la economía provincial.

Otra buena noticia para el sector se conoció esta semana: la aerolínea Air Europa que había anticipado que en abril dejaría de operar su vuelo que conecta a Puerto Iguazú con Madrid de manera directa, accedió a mantenerlo al menos hasta septiembre.

“Tras reunirme en diciembre pasado con el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y por indicación del presidente Fernández, nos planteamos lograr que Air Europa extendiera este vuelo clave para seguir desarrollando y dando a conocer al mundo las Cataratas del Iguazú, uno de los grandes atractivos turísticos del planeta”, subrayó Lammens.

Desde el ministerio de Turismo de Misiones confiaron en que la demanda de tickets de ese vuelo tendrá un pico en junio y julio, período de vacaciones de verano en Europa y que eso haga que la empresa revea sus planes de levantarlo.

El gobernador Herrera Ahuad está convencido de que incrementar la conectividad aérea de Misiones es el camino más directo para el desarrollo del turismo, uno de los sectores con mayor incidencia en la generación de empleo. En su reciente periplo por la Península Itálica, donde estableció un vínculo cercano con el Papa Francisco, el Gobernador se reunió con directivos de la empresa Alitalia con quienes avanzó en la posibilidad de poner en funcionamiento un vuelo directo que conecte Iguazú con Roma.

En poco tiempo, directivos de la aerolínea devolverán la visita y se espera que en esa oportunidad se firmen los contratos correspondientes. Desde el Gobierno afirmaron que Misiones “ya tiene perfectamente aceitados los procesos administrativos, aduaneros y de migraciones para un desafío de tamaña envergadura”.

Ganarle a la inflación

Misiones volvió a ser una de las primeras provincias del país en cerrar un aumento salarial para los empleados públicos, incluidos los docentes. Los trabajadores recibirán un incremento de 20%, pagadero en dos etapas, 13% en febrero y 7% en marzo. Cuando Nación resuelva la paritaria federal docente, los trabajadores de ese rubro en Misiones tendrán un aumento adicional. Los empleados municipales de Posadas recibirán un aumento en el mismo porcentaje.

El secretario de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, señaló que el aumento salarial le demandará a al Estado misionero un desembolso extra de 550 millones de pesos al mes que podrá ser afrontado gracias a la disciplina fiscal que supo mantener la Provincia y el bajo nivel de endeudamiento.

“El país -lo dijo Fernández- está en una situación caótica. En Misiones tratamos de dar certidumbre y algo de tranquilidad a los empleados públicos… a esto hay que sumar actualización de la ayuda escolar en febrero y de asignaciones familiares en marzo, que serán próximamente anunciadas con mayor detalle por el Gobernador”, anticipó Safrán.

Señaló que si bien no hay una “cláusula gatillo” que se dispare automáticamente dependiendo de la variación de la inflación, sí hay una clausula de revisión periódica cuyo resultado dependerá básicamente del índice de inflación y de la recaudación. “La idea es buscar que este año los salarios le ganen a la inflación y así recomponer el poder de compra. En los últimos años los salarios perdieron poder adquisitivo, no solo los públicos también los privados, muy pocos convenios pudieron ganarle o empatarle a la inflación”, indicó el secretario de Hacienda.

Innovación al poder

Uno de las desafíos principales de la gestión de Herrera Ahuad es consolidar la innovación como política de estado, uno de los ejes centrales de la visión de provincia que propone el conductor de la renovación, Carlos Rovira. En ese sentido se orientan proyectos como el Silicon Misiones que pretende nuclear a empresas de tecnología o el giro hacia las industrias del conocimiento que se pretende imprimir al Parque Industrial Posadas a partir de su nueva presidencia.

La apuesta por el desarrollo de las nuevas tecnologías y de los servicios basados en el conocimiento en Misiones parte del hecho objetivo de que esos son los sectores responsables por el mayor crecimiento en la demanda de empleo de calidad, mientras que la industria tradicional se las arregla para producir utilizando cada vez menos mano de obra.

A diferencia de otros sectores en los que las empresas buscan alguna ventaja impositiva o estar cerca de algún gran centro de consumo para simplificar su logística, para las empresas que apuestan a la innovación lo más importante es insertarse en una plaza en la que abunde el personal calificado.

Atento a esto, la base del proyecto que encara la Provincia para modificar su matriz productiva es la educación. De allí la decisión de poner en funcionamiento en Misiones la primera Escuela de Robótica y de la Innovación, las únicas en su tipo estatales y gratuitas del país, que brindan la posibilidad a niños de distintas localidades y comunidades de recibir educación con las premisas de futuro y de alta calidad.

El acto inaugural del período escolar 2020 que se hará en el edificio propio de la Escuela de la Innovación, contará con la presencia del Ministro de Educación de Nación Nicolás Trotta, un reconocimiento al compromiso de Misiones en materia de educación tecnológica y disruptiva.

Actualmente el Programa Nacional de Innovación Educativa cuenta con la participación de la provincia a través del Ministerio de Educación en conjunto con representantes de Plataforma Guacurarí, de la Escuela de Innovación, de la Escuela de Robótica, y la Dirección de TIC de la Provincia, todo en articulación con los equipos de Nación.

Respecto a infraestructura de los edificios escolares se trabajó durante el receso escolar desde la Dirección de Infraestructura Escolar poniendo a punto escuelas de los distintos municipios, tarea a la que en febrero se sumó el aporte de Plan del Ministerio de Desarrollo Social para acondicionamiento de escuelas con beneficiarios de planes sociales. El Ministerio de Salud Pública participa mediante convenios para trabajos de limpieza y fumigación, tanto interna como externa de los predios.

El esfuerzo está puesto en un regreso a clases sumando facilidades y la Provincia propone herramientas y posibilidades de acceso libre a los niños, jóvenes y no tan jóvenes, que deben estar contenidos por el sistema educativo, un sistema que se fortalece con capacitación y apoyo a los docentes de toda la provincia.