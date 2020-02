El aumento a estatales implicará para la Provincia un desembolso extra de 550 millones de pesos al mes

El secretario de Hacienda, Adolfo Safrán, confirmó que los estatales provinciales recibirán un aumento salarial de 20% de bolsillo que se pagará 13% en febrero y 7% en marzo. Aclaró que la suba se aplicará al básico y adicionales remunerativos, con lo que se trasladará a aguinaldo y al cálculo de haberes jubilatorios. Anticipó que se actualizará la ayuda escolar en febrero y en marzo, las asignaciones familiares. Dijo que los salarios se revisarán periódicamente con la idea de que “le ganen a la inflación”. “En el país, lo dijo Fernández, la situación es caótica. En Misiones tratamos de dar certidumbre y algo de tranquilidad”, señaló Safrán.

Adolfo Safrán – Radio Libertad

El secretario de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, señaló que el aumento salarial anunciado esta mañana para estatales provinciales le demandará a al Estado misionero un desembolso extra de 550 millones de pesos al mes que podrá ser afrontado gracias a la disciplina fiscal que supo mantener la Provincia y el bajo nivel de endeudamiento.

“El país -lo dijo Fernández- está en una situación caótica. En Misiones tratamos de dar certidumbre y algo de tranquilidad a los empleados públicos por eso se está anunciando un aumento salarial aplicable a los meses de febrero y marzo que representa un 20% de aumento de bolsillo: un 13% en febrero y otro 7% en marzo. A esto hay que sumar actualización de la ayuda escolar en febrero y de asignaciones familiares en marzo, que serán próximamente anunciadas con mayor detalle por el Gobernador”, dijo el funcionario.

Safrán aclaró que se trata de aumentos que irán al básico y a adicionales remunerativos, lo que tendrá impacto en el aguinaldo y en el cálculo de las jubilaciones.

Señaló que si bien no hay una “cláusula gatillo” que se dispare automáticamente dependiendo de la variación de la inflación, sí hay una clausula de revisión periódica cuyo resultado dependerá básicamente del índice de inflación y de la recaudación. “La idea es buscar que este año los salarios le ganen a la inflación. En los últimos años los salarios perdieron poder adquisitivo, no solo los públicos también los privados, muy pocos convenios pudieron ganarle o empatarle a la inflación”, indicó el secretario de Hacienda.

Indicó que el objetivo que busca la Provincia es que con la recuperación del poder de compra de los salarios se recomponga también el consumo.

Reconoció que no será un objetivo fácil de cumplir en el contexto de incertidumbre que impera en la economía nacional. “El Gobierno nacional está frente a un gran problema que es la renegociación de la deuda que si es exitosa le llegarán recursos para recuperar la economía, pero si no lo es, habrá que ir a un default o no van a aparecer los recursos para recuperar la economía. Estamos frente a un futuro incierto”, advirtió.

JRC