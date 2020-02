A once meses de la caída: cómo se encuentra el estado de salud de Sergio Denis

El cantante permanece internado en la Clínica ALCLA. Médicos aseguran que “no hay ninguna conexión de su cerebro con el mundo”.

Luego de la caída de Joaquín Sabina durante un show en Madrid, donde tropezó y cayó a una fosa que separa al escenario del público, trajo a la memoria de más de uno el trágico recital que brindaba Sergio Denis en el que sucedió algo similar.

En marzo de 2019, Denis sufrió un accidente mientras ofrecía un show en Tucumán y quedó ingresado en el hospital público Ángel C. Padilla, luego fue trasladado a clínica ALCLA del barrio de Belgrano en buenos Aires, donde aún continúa internado y su estado es delicado.

Desde entonces, el cantante argentino no ha vuelto a despertar debido al grave daño cerebral que sufrió.

«Es lo mismo de todos los meses. Sergio no salió del estado que tiene desde que sucedió el accidente. No hay nada nuevo. Abre los ojos y nada más. No está conectado con la realidad y nadie sabe qué pasa dentro de su cerebro», explicó Carlos Hoffman, hermano del cantante, a Clarín.

En cuanto al cuidado y tratamiento que recibe Denis día a día, Hoffman explicó que el músico de 70 años se encuentra en una rehabilitación neurológica y que los médicos «hacen lo que está a su alcance para mantener sus músculos en funcionamiento» a través de determinado ejercicios y cuidados especiales.

«No hay ninguna conexión de su cerebro con el mundo. Nos queda aceptar lo que está pasando y tener fe de que pueda suceder algo distinto», detalló Hoffman, quien no se despega de su hermano en la internación.

Por otra parte, Diego Colombo, apoderado, representante y amigo del cantautor, explicó: «Sergio está igual. No hay progresos significativos en su recuperación. Abre y cierra sus ojos y se pone molesto en ciertas ocasiones lo que demuestra que tiene sensaciones. Pero no demuestra una sintomatología progresiva».

Según informó Clarín, los hijos de Sergio Denis no iniciaron ningún tipo de acción legal contra el teatro Mercedes Sosa de Tucumán, donde ocurrió la terrible caída, aunque no descartan hacerlo a futuro.

El cantante se accidentó el 11 de marzo del año pasado mientras brindaba un show pero perdió el equilibrio y cayó desde casi tres metros a una fosa sin tapar. Fue trasladado de urgencia al hospital Ángel C. Padilla, donde, según el informe médico, presentaba hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato.

Luego, fue derivado a Buenos Aires el 13 de abril de 2019 en un avión sanitario e internado en el Sanatorio de Los Arcos, donde le practicaron una cirugía de tórax y una operación de abdomen «por un proceso infeccioso intestinal grave». Semanas después fue trasladado a ALCLA, la misma clínica en la que estuvo internado Gustavo Cerati? tras haber sufrido un ACV.

Fuente: Los Andes