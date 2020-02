Pudo ver a su hija fallecida gracias a las nuevas tecnologías

Los avances en las nuevas tecnologías están a la orden del día, y cada vez son más los que ven sus sueños hechos realidad gracias a ello. Una mujer coreana Jang Ji-sung, no sospechaba que al acceder a participar en el documental I Met You, su vida cambiaría para siempre.

En el programa, emitido en Corea del Sur el pasado 6 de febrero, la mujer ha vivido una experiencia única, ya que ha sido la primera en utilizar realidad virtual para poder “reunirse” nuevamente con su hija Nayeon y abrazarla. Hasta aquí, todo bien, salvo porque la niña falleció con apenas siete años de edad de una enfermedad rara en 2016.

El proyecto de simulación era protagonizado por “Nayeon” y su madre, que conseguían “abrazarse ” gracias a la realidad virtual en un parque, escenario preparado por el equipo de producción en especial para su encuentro.

“¿Dónde has estado, mamá? ¿Has pensado en mi?”, dice Nayeon al “ver” a su madre de nuevo. “Todo el tiempo”, se le oye decir a su madre, mientras se acerca para “abrazar” y tomar la mano de la niña.

Según informa el portal Aju Business Daily , para la creación de Nayeon se utilizó a una modelo infantil con la que se realizó la captura de movimientos de todas las partes del cuerpo de la niña fallecida, incluyendo todos los gestos del rostro y su voz, que se trató de emular de la manera más precisa posible. El documental capta el momento de reunión entre madre e hija, mientras su marido y otra de sus tres hijas observaban llorando desde fuera de cámara.

“A lo mejor es un paraíso real. He visto a Nayeon, que me ha llamado con una sonrisa. Puede que fuese por muy poco tiempo, pero fue muy feliz. Creo que he tenido el sueño que siempre había querido”, dice la madre, “Han pasado tres años, y ahora creo que debería amarla más de lo que la echo de menos, para tener confianza de que la volveré a ver más adelante. Espero que mucha gente recuerde a Nayeon tras ver el programa”.

Una modelo infantil trabajó para recrear a Nayeon, con todos sus gestos y su voz. (YouTube/ MBCdocumentary)

El proyecto pretende poner una “buena cara” a un tema tabú como es la muerte, y ayudar a aquellos que sufren la pérdida de sus seres queridos un “consuelo” ante tal situación.

No es la primera vez que se recurre a las nuevas tecnologías para tratar este tema, que también ha sido recreado en proyectos televisivos. Un ejemplo reciente, el episodio Be Right Back de la galardonada serie británica Black Mirror, en el que una mujer descubre que es capaz de comunicarse con su novio fallecido a través de la inteligencia artificial.

