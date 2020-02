El desarrollo forestal sostenible, desafío permanente de los Ingenieros Forestales y una meta a alcanzar de la sociedad toda

“Los bosques cubren el 30% de la superficie terrestre, proveen hábitats cruciales a millones de especies y son fuente importante de aire limpio y agua. Además, son fundamentales para combatir el cambio climático”. (ODS Nº 15: Vida de Ecosistemas Terrestres).

Los Bosques Nativos constituyen ecosistemas más o menos complejos y en equilibrio dinámico con su entorno, mientras no hayan sufrido una perturbación natural o antropogénica degradante e irreversible. Los mismos pueden ser aprovechados sosteniblemente (intervenidos) por el hombre y conservar sus capacidad de auto-renovación; sosteniendo en forma indefinida su capacidad productiva y sus funciones ambientales protectoras, siempre y cuando seanprogramadas sobre bases técnico-científicas dadas por las ciencias forestales, en intensidad y oportunidad([1]).

Los Bosques, en general, son esenciales para los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), clave para consolidar desarrollo territorial sostenibleen nuestra región.

La BIODIVERSIDAD como la BIO-ECONOMÍA son dos caras de una misma moneda: el DESARROLLO SOSTENIBLE.

Los Bosques Nativos , como las Plantaciones Forestales, contribuyen con la sostenibilidad territorial de la región, potenciando una sinergia positiva en el desarrollo local. La función del bosque, como de otras tierras boscosas, es proveer protección al suelo contra la erosión provocada por el agua y el viento, la prevención de la desertificación, la reducción del riesgo de aludes y los deslizamientos de rocas y lodo; y en conservar, proteger y regularizar la cantidad y la calidad del suministro de agua, incluyendo la prevención de las inundaciones. Incluye protección contra la contaminación del aire y acústica.

El aprovechamiento de los recursos forestales, bajo técnicas de manejo silviculturales y adecuados procesos de certificación forestal garantizan la sustentabilidad ambiental y social de los mismos.

La ORDENACIÓN FORESTAL es la clave para la sostenibilidad de los bosques y está muy ligada al desarrollo forestal sostenible,desafío permanente de las Ciencias Forestales y una meta a alcanzar por parte de la sociedad, pues su objetivo es garantizar: persistencia, producción sostenible de bienes y servicios ecosistémicos (ambientales) de los bosques; a través de una silvicultura sostenible. Este proceso se da en el marco de una gestión forestal territorial.-

CONCEPTO DE LA ORDENACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE (OFS)

Es el proceso de manejar los bosques para lograr uno o más objetivos de ordenación claramente definidos con respecto a la producción de un flujo continuo de productos y servicios forestales deseados, sin reducir indebidamente sus valores inherentes ni su productividad futura y sin causar ningún efecto indeseable en el entorno físico y social». Pone freno a la degradación forestal y la deforestación al tiempo que aumenta los beneficios directos para las personas (favorece los medios de vida de las personas, la generación de ingresos y el empleo) y el ambiente, por medio de políticas adecuadas y prácticas sostenibles (contribuyendo a la retención de carbono y la conservación del agua y el suelo).-

SILVICULTURA: Se la define como parte de la actividad forestal que se ocupa de la creación, desarrollo, reproducción, cuidado y recolección de la vegetación forestal, tiene la difícil pero fundamental tarea de facilitar las opciones biológicas y técnicas destinadas a alcanzar los objetivos propios de la ordenación forestal. Sin una silvicultura adecuada, resulta imposible lograr una ordenación forestal sostenible.-

BIENES Y SERVICIOS DE LOS BOSQUES: Producción de Bienes: Madera y productos forestales no madereros (entre otros conservación de la biodiversidad)

-Servicios ambientales: Regulación del régimen de las aguas, mejoramiento y mantenimiento de la calidad de aguas, purificación de aguas contaminadas; sumideros de carbono; atenuación de vientos, vendavales, inundaciones y nevadas; protección del suelo, formación, mantenimiento y fertilización de suelos; Atenuación de las variables climáticas y moderación de temperaturas externas; refugio y hábitat de animales; atenuación de ruidos; paisajes naturales, ecoturismo y hábitat natural de comunidades originarias.

GESTIÓN FORESTAL

La gestión forestal tiene que ver con una multiplicidad de aspectos: administrativos, económicos, jurídico-legales, sociales, culturales, técnicos, científicos y político-institucionales. Es un concepto (multidimensional) dinámico y evolutivo cuyo objetivo es mantener y mejorar los valores económicos, sociales y ambientales de todo tipo de bosques en beneficios de las generaciones presentes y futuras.-

Conceptualmente FAO define a la Gestión Forestal como: “un proceso de planificación y ejecución de prácticas para la administración y uso de los bosques (nativos y plantados) y otros terrenos arbolados, con el fin de cumplir con objetivos ambientales, económicos, sociales y culturales específicos”.

Gobernanza: La UICN define como las interacciones entre las estructuras, procesos y tradiciones que determina como se ejercita el poder, como se toman las decisiones sobre asuntos que preocupan a la gente, y como los ciudadanos y otros interesados directos pueden expresarse.-

La matriz de conservación del Bosque Misionero está definidopor unpaisaje territorial(un mosaico de paisajes agroforestales) que cubre más de una tercera parte de la superficie Provincial; la que se constituye fundamentalmente por: 1)el Sistema de Áreas Naturales Protegidas (SANP), bajo sus distintas categorías de preservación; 2) el Área de Integral Conservación y Desarrollo Sustentable, denominado “Corredor Verde”, 3) Parque Ruta Costera Río Uruguay (Parway) y 4) el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN).-

Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas – Ley XVI N° 29 [antes Ley 2932]

Se conforma por 78 áreas, cubren casi el 13% (378.854 ha) de la superficie provincial, donde se encuentranlos Parques Provinciales (22) abarcando una superficie 157.567 ha, las que sumadas al: Corredor Verde: “Área Integral de Conservación y Desarrollo Sustentable” (1.000.0000 has que posibilita en gran medida la conectividad territorial de las mismas) y “Parway de la RP N° 2” (Parque Ruta Costera Río Uruguay – 360.000 has – Paisaje Agroforestal Rutero) incrementa a más tercio de la territorialidad provincial protegida (1.360.000 has).-

Áreas Naturales Protegidas de Jurisdicción Nacional en Misiones: Está constituida por el Parque Nacional Iguazú, la Reserva Natural, la RNE San Antonio y un Monumento Natural que cubre unas 67.450 has (2,24%).-

Sistema de ANP de jurisdicción Nacional y Provincial: El Sistema de ANP de jurisdicción Nacional y Provincial suman 446.683 has = 15% de la territorialidad provincial.Próximamente se sumara a ello la implementación del primer Parque Federal (Co-gestión Nación-Provincia) en el Área Campo San Juan, con unas 5.200 has aproximadamente (un área ecotonal de gran importancia eco-ambiental en la región).-

Los bosques nativos contribuyen significativamente con la matriz eco-territorial provincial.-

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS (OTBN)

Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos mínimos de Protección de los Bosques Nativos y Ley Provincial XVI N° 105

La superficie de Bosques Nativos es de 1.603.000 has.,zonificada en tres (3) categorías, de acuerdo a un criterio de semaforización ambiental, en virtud de su grado de conservación y preservación, lo que condiciona su manejo:

-Categoría I (Roja): 223.083 has [13,92%];

-Categoría II (Amarilla): 948.881 has [59,20%]; y

-Categoría III (Verde): 421.008 has [26,26%].-

El gran desafío forestal,y una meta de la sociedad en su conjunto, está dado en como conservamos y garantizamos la sustentabilidad ambiental, económica y social de nuestros bosques, en particular en nuestra región, en lasáreas amarillas(Cat. II) y verdes (Cat. III) del OTBN; esto, sin dudas que conlleva a una serie de tensiones socio-culturales, económico-productivas y eco-ambientales, las que pueden disiparse y/o atenuarse con: Gobernanza y Ordenación Forestal,es ahí donde los Ingenieros Forestales (por formación académica) y la Institucionalidad Forestal, tienen un rol protagónico relevante.-

El Área Amarilla (Cat. II) del OTBN es la columna vertebral de la matriz eco-territorial en la Provincia de relevanciaestratégicaen la consolidación de su desarrollo sostenible.-

El AMBIENTE es ECOSISTÉMICO en nuestro caso, es principalmente boscoso, el abordaje para su gestión forestal es complejo y los ingenieros forestales no podemos estar ausentes porque el desarrollo sostenible regional es una meta a alcanzar por toda la sociedad.-

[1] La “renovabilidad” del bosque. Libro: Política y Legislación Forestales Cap. Los Recursos naturales

(*) Por: Ing. Ftal. Jaime G. Ledesma

Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales Misiones

PE