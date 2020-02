Día Mundial del Condón: remarcan la importancia del “empoderamiento” de la mujer en el uso de profilácticos

Desde el Programa Provincial de ITS-VIH-SIDA, realizaron una campaña de testeo e información para celebrar también el Día del Preservativo y tomar conciencia de la importancia de este método. Según la Dirección de Bioquímica del Ministerio de Salud, en los últimos tres años se realizaron más de ocho mil testeos, de los cuales 20 tuvieron resultado positivo.

En el marco del Día Mundial del Preservativo, desde el Programa Provincial de ITS-VIH-SIDA, la titular Claudia Noemí Barraza, recordó que esta es la única herramienta de prevención en todas las enfermedades de transmisión sexual, Hepatitis y VIH.

«Estamos impulsando el uso del preservativo para lograr el objetivo de evitar menos contagios y así desterrar los diferentes mitos», dijo.

Según la experta, todavía hay usuarios que no usan el condón porque: «no se siente lo mismo, aprieta, incomoda, etc. Esto general que muchas personas opten por no usarlo, exponiendo su vida (…) Lo que queremos es empoderar a la mujer para que ella pueda exigir, decidir si usar o no el preservativo en su relación sexual», explicó descartando que sea esta solo una decisión de los hombres.

Testeos gratuitos y rápidos

Por su parte, Alfredo Naidich, titular de la dirección de Bioquímica del Ministerio de Salud, afirmó que el puesto de test de HIV se encuentra a disposición de las personas para realizar el test de apenas 15 minutos.

Explicó que a través de un pinchazo en el dedo, en poco tiempo ya tienen el diagnóstico y aquellos casos donde ha salido positivo, «siempre terminan siendo confirmados«. Por ello, es que por una cuestión protocolar optan por reservar una cita para aquellas personas cuyo resultado fue positivo y que se hagan un nuevo examen de reconfirmación.

Informó que en dos o tres año hubo unos 20 casos sobre unos 8 mil testeos realizados. «Se les extrae un poco de la sangre de la vena y se les saca suficiente para confirmar el resultado y para conocer la carga viral«, explicó.Naidich recordó que al principio, la enfermedad del VIH era mortal y al poco tiempo el paciente fallecía, pero la medicación logró evitar esa situación y ahora es crónica, siempre y cuando sea detectada a tiempo.

SPM