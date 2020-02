Cáritas y la Parroquia Sagrada Familia de Posadas recolectan útiles para niños carenciados

Imagen referencial

Con el objetivo de ayudarlos a su desarrollo educativo, el titular de Cáritas Diocesana, Alberto Barrios informó que están realizando una campaña de donación de útiles escolares en beneficio de los niños más pobres de la localidad y que se extenderá hasta la primera quincena de marzo.

El Padre Alberto Barrios, titular de Cáritas en Posadas informó que continúan realizando una colecta de útiles escolares para los estudiantes de las familias más humildes de la localidad.

«Queremos invitar a una toma de conciencia sobre la importancia de la educación como base para el desarrollo personal y social. Y ,como decimos siempre, sin educación no hay futuro para una persona y ni para una sociedad. Queremos valorar enormemente la tarea de los docentes, el esfuerzo que hacen por la promoción de nuestros chicos y chicas a través de la educación», instó.

En ese sentido, el sacerdote recordó que hay muchos chicos a los que se les dificulta contar con todas las herramientas para su adecuado desempeño académico por eso dijo que, «mientras esté en nuestras posibilidades facilitarles elementos de estudio, lo haremos», afirmó.

Precisó que durante todo febrero y la primer quincena de marzo estarán recibiendo las donaciones en la sede de Cáritas Diocesana o en la parroquia Sagrada Familia.

Entre los elementos que más solicitan está la indumentaria escolar como guardapolvos, mochilas y calzados, además de los útiles tradicionales.

«Gracias a Dios estamos recibiendo muchas donaciones. En general no solemos recibir efectivo, pero si alguien no puede comprar, quédese tranquilo que ese dinero lo usaremos para comprar útiles y no otra cosa. Estaremos recibiendo las donaciones en Cáritas de lunes a viernes entre 8:30 y 12:30 horas y en la Parroquia Sagrada familia cualquier miércoles y viernes a la tarde, que es el horario de secretaria o durante los fines de semana en el horario de misa», acotó.

