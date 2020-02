Por la crisis, los estudiantes universitarios buscan menos monoambientes y más departamentos para compartir

Luis Sosa, integrante de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) indicó que a pesar las altas tasas inflacionarias, la demanda por alquileres para estudiantes se mantuvo. No obstante, vio un cambio en las preferencias, pasando de padres que alquilan monoambientes a aquellos que optan porque sus hijos compartan un departamento más grande para evitar un mayor gasto.

Luis Sosa- Radio Libertad

A pesar del incremento del costo de servicios y alimentos, Luis Sosa, ex presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones e integrante de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) señaló que la demanda de alquileres para estudiantes universitarios se mantuvo respecto a un año anterior.

Precisó que las solicitudes de alquileres para este segmento inician en el mes de noviembre y en febrero son sólo algunos los que dejaron pasar y están recién buscando.

“Los chicos que van a estudiar, desde noviembre y diciembre ya han estado separando”. En relación al monto para alquilar, sostuvo que «todo depende de la posibilidad económica de cada chico, hay departamentos y monoambientes de 4.500 pesos en adelante y así sucesivamente va subiendo y dependiendo de los servicios”, comentó.

Destacó el trabajo de la Municipalidad de Posadas que en los últimos años posicionó a la localidad como una “ciudad universitaria” lo que ha permitido la llegada de jóvenes de diferentes ciudades de la provincia y alrededor.

Preferencias

El experto inmobiliario indicó que los padres de los estudiantes, al momento de decidir qué inmueble alquilar, priorizan los servicios que tienen alrededor los departamentos. «Verifican si es que hay colectivos, la seguridad y antes solían optar por monoambientes, pero ahora se ve mucho el alquiler de departamentos de un dormitorio, que terminan compartiendo y dividiendo los gastos con otro universitario”, indicó.

El ex presidente de la CIM recordó que los precios de los alquileres no han tenido un alza significativa «Hay que tener en cuenta que cuando tienes un contrato de alquiler puedes proyectar tus pagos. Los montos del contrato son previsibles, pero lo que no es previsible es el pago de los servicios, así que el alquiler no es lo que nos saca de presupuesto”.

