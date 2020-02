La FIA suspendió el Gran Premio de China por el coronavirus

El Gran Premio de Fórmula 1 que se iba a correr el próximo 19 de abril en China fue pospuesto debido al coronavirus, según anunció hoy Federación Internacional del Automóvil (FIA). Según trascendió, aún no hay fecha para la carrera a la espera de una solución.

El promotor del evento, Juss Sports Group, había solicitado el aplazamiento del evento para asegurar la salud de todos los involucrados.

El último ganador del GP de Shanghai había sido el británico Lewis Hamilton, seguido por el finlandés Valteri Bottas, en el segundo lugar, y Sebastian Vettel terminó en el tercer puesto.

The 2020 #ChineseGP will be postponed due to the coronavirus outbreak

F1 and the FIA have accepted a request from the promoter to postpone the event

We will continue to monitor the situation and assess potential alternative dateshttps://t.co/0VImeMSxlV

— Formula 1 (@F1) February 12, 2020