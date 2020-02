Gustavo Paredes, jugador de El Timbó: “El objetivo es clasificar como primero del grupo”

Club Social y Deportivo El Timbó debutó en el Torneo Regional Amateur con una contundente victoria ante Nacional de Puerto Piray por 2-0. Los goles del conjunto verde fueron obra de Gustavo Paredes y en diálogo con Radio Libertad el experimentado jugador dejó sus sensaciones del debut, la pretemporada, y lo que viene para el equipo.

Gustavo Paredes. Radio Libertad

“Contento porque se ganó y se empezó con el pie derecho, contento por el gol porque ayuda mucho en lo anímico. Nuestra zona es muy difícil, es muy importante hacerse fuerte de local y se dejó los tres puntos en casa”, señaló el goleador del verde.

El Timbó sufrió la expulsión de Emanuel Reis y jugó varios minutos con un hombre menos, eso no le importó y fue decidido en el arco de enfrente “Lo que destaco es la actitud de los chicos, cuando por ahí no salía el juego había que correr y meter mucho, eso no faltó en ningún momento”, dijo.

Al respecto de que le pide el técnico, Ricardo Morel sostuvo que “trabajamos en tener un equipo corto, que haya muchas triangulaciones, tratar de jugar siempre al piso. Por la ansiedad por ahí no salía, pero cuando no podíamos triangular, la actitud nunca falto y se corrió mucho”, comentó el volante de El Timbó.

Gustavo tiene 29 años y muchas veces le tocó ser uno de los jóvenes del plantel que haya jugado, hoy tiene otra responsabilidad… es uno de los referentes del elenco que conduce Ricardo Morel “trato de transmitirle tranquilidad, pero la verdad que los chicos están bien y con muchas ganas de jugar”, confesó.

El verde es un club muy popular de Jardín América y cada vez que juega de local el público se hace presente y Gustavo señaló que es importante el acompañamiento ya que “el público siempre acompaña, es admirable ellos siempre están y nos ayudan muchísimo. En esta fase son 4 partidos y no hay margen de error, hacerse fuerte de local es fundamental”.

“La pretemporada fue muy buena, acá se entrena de noche porque todos los chicos trabajan y se busca el mejor momento. En la pretemporada coordinamos para que los chicos pidan en su trabajo y hacer dos turnos”, comentó y agregó que quedaron buenas sensaciones luego de los amistosos contra Atlético Posadas y Sporting.

“Guaraní tiene un equipazo con jugadores de mucha jerarquía, para ganar en Posadas o traerte un punto hay que hacer un partido perfecto y estamos trabajando a full esta semana”, indicó Paredes, quien se medirá ante Guaraní el próximo sábado desde las 21.30.

“Obviamente siempre queremos ganar, pero sabiendo el rival que tenemos enfrente yo creo que si venimos con un empate será perfecto, si se puede ganar mejor”, comentó y asegura que será un partido difícil.

“El objetivo es clasificar, sabemos que va es difícil porque clasifica uno. La idea fija nuestra es entrar como primero y si no se puede como primero, tratar hacer la mayor cantidad de puntos posible para poder entrar como segundo. Estamos trabajando para eso y dejar al equipo lo más arriba posible”, finalizó Gustavo Paredes, autor de los dos tantos para la victoria ante Nacional.