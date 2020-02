“Alimendar Posadas” en sus 5 años rescató más de 30.000 kilos de alimentos en la ciudad y este fin de semana celebrará con un almuerzo para más de 600 personas

RELACIONADAS El Proyecto Alimendar Posadas brindará una charla gratuita a cargo del chef Emanuel Toranzo

Desde el 2015 Alimendar Posadas realiza operaciones para reducir las pérdidas y los desperdicios de alimentos. En 5 años de trabajo lograron excelentes acciones, colaboran con 18 comedores en la ciudad, como también tienen más de 40 voluntarios activos y llevan más de 30.000 kilos de alimentos rescatados. Este fin de semana harán un almuerzo para más de 600 personas en el comedor de “Bety” en Villa Cabello con la participación del “Chef Emanuel Toranzo”.

Elena Thea Coordinadora del área de Comunicación del Voluntariado de Alimendar Posadas

En comunicación con “Radio Libertad”, Elena Thea Coordinadora del área de Comunicación del Voluntariado de Alimendar Posadas- destacó “tenemos muchos logros de los que estamos muy orgullosos, porque nos han llevado mucho trabajo”. Además de los datos que nos proporcionó acerca de la cantidad de alimentos rescatados solo en la ciudad que son más de 30 mil kilos.

Por otra parte, lograron instalar la temática en la agenda municipal “hemos desarrollado un sello anti-desperdicio para concientizar sobre la importancia de reducir el desperdicio de alimentos” Elena Thea, explicó que los sellos serán distribuidos en los Comercios de la ciudad, Productores e Industrias.

A nivel Provincial sostuvo que vienen trabajando en la elaboración de un Banco de Alimentos, “que pretende trabajar con todos los actores de la cadenas de producción de los alimentos” añadió. Teniendo en cuenta todos los actores de la red de producción de los alimentos antes de que lleguen al hogar, sufren desperdicios en todas las instancias, desde los productores, en las industrias, en la elaboración, el transporte,la comercialización y los consumidores.

“Se tira muchísima comida, en Argentina el promedio de comida que se tira es de 1 kilo de comida por persona” sentenció.

A nivel Nacional señaló “hemos logrado que se implemente el día Nacional Contra las Perdidas y Desperdicios de Alimentos” que se celebra el 29 de septiembre en Argentina a través de la Resolución 44/2019.



Los logros son sorprendentes y manifiestan que están orgullosos del trabajo que han logrado en este tiempo, como así también agradeció a los voluntarios porque todos y todas hacen que esto sea posible “Hemos llegado a rescatar 10.000 mil kilos de comida en solo un rescate” sentenció.

RED ALIMEDAR

Distintos voluntarios deciden unirse bajo una misma organización y conformar la RED ALIMENDAR cuyo principal objetivo es promover la lucha contra la perdida y desperdicio de alimentos, partiendo de acciones a nivel local y compartiendo experiencias para lograr que el trabajo sea más significativo.

*La Comida No Se Tira Posadas – Posadas (Ahora Alimendar Posadas)

*La Comida No Se Tira Mendoza – Mendoza (Ahora Alimendar Mendoza)

*La Comida No Se Tira – San Rafael (Ahora Alimendar San Rafael)

*Red Alimendar – Jujuy

*Rescate Solidario – Mar del Plata

*Comparte un Plato – Colombia

*Fundación Alimentar – Colombia

¿Cómo se realizan los rescates?

La tarea más reconocida es la de rescatar alimentos. La búsqueda de excedentes de alimentos que no llegaron a ser servidos o vendidos en eventos, rotiserías, verdulerías, panaderías etc. Alimentos que están en perfecto estado, que no llegaron a salir de la cocina o no se sirvieron y que fueron conservados. Estos lugares al no tener contemplada la logística para reutilizar o volver a almacenar estos alimentos, su destino final es la basura.

“Ellos se comunican con nosotros, activamos el llamado para ver quién puede ir a buscarlo en el momento”. El único requisito es el respeto al alimento para que este esté en óptimo estado al momento de ser consumido. Estos alimentos se destinan a un comedor o institución que quiera y pueda recibirlo.

