Abbondanzieri: «Nunca más hablé con Gallardo desde el arañazo»

Hasta la final de la edición 2018, una de los partidos más recordados de la historia de la Copa Libertadores para los argentinos fue la semifinal de la edición de 2004, cuando se enfrentaron Boca y River, la ida en La Bombonera y la vuelta en el Monumental, donde el Xeneize se impuso en los penales.

En aquel primer encuentro, tras la expulsión de Marcelo Gallardo por una fuerte infracción sobre Raúl Cascini, que también vio la roja, se armó el despelote con todos los jugadores a los empujones. En un momento, el Muñeco agarró por atrás a Roberto Abbondanzieri y le marcó la cara con las uñas. El Pato, recordó aquel arañazo y contó que «nunca más hablé con él porque tampoco lo propuso… Hablé con un montón de gente de River, me dijeron cómo era Marcelo y la verdad no sé lo que pasó en ese momento. Nos hemos cruzado como jugadores y como técnicos y no pasó nada«, contó en una entrevista con El Show de Boca. «Fue un recuerdo que quedó y quedó la marca. En mi cara y en el fútbol, ja. No le tengo rencor«, agregó.

Luego, elogió el trabajo del entrenador en el Millonario. «Me gusta mucho lo que hace Gallardo y lo intentamos copiar. Como técnico, me saco el sombrero por todas las cosas que hace y lo que sé desde adentro de River porque tengo la suerte de compartir mucho tiempo con Leo (Ponzio)«, expresó.

Por último, el hoy ayudante de campo de Martín Palermo, aseguró que su vida en Boca todavía no terminó. «Algo más se tiene que escribir. Desde que empezamos a dirigir con Palermo en 2012 siempre esperamos el momento para hacerlo ahí. Estamos preparados y ansiosos por volver. Siempre un club donde estuviste tanto tiempo y lo conocés mejor que tu casa, vos querés estar«, concluyó.

Fuente: Tyc Sports

