Si San Valentín no es como esperabas, doná el peluche de tu ex al Hospital de Juguetes de Posadas

Silvia Moreno, directora y fundadora del Hospital de Juguetes de Posadas dio detalles de dónde llevar aquellos obsequios, juguetes, regalos y peluches que ya no sean de utilidad para ser entregados a niños carenciados.

Silvia Moreno. Radio Libertad.

El Día de los Enamorados no siempre es una fecha esperada por todos. No todos tienen citas, ni el amor a su lado, sin embargo para algunos es un tiempo de cambios. Entre esos cambios se encuentra el despojarse de aquellas cosas que recibió de una relación romántica que terminó. Por ello, en el Hospital de Juguetes, están recibiendo todas aquellas donaciones y regalos y eso incluye aquel peluche que el ex novio o novia dio como regalo.

En ese sentido, Silvia Moreno, fundadora y directora del Hospital de Juguetes, señaló que desde la organización continúan recibiendo todos aquellos juguetes y peluches que reparan y acondicionan para aquellos niños de familias carenciadas.

«Tenemos como fundamento el reciclaje, el volver a dar la vida a los juguetes que por cualquier motivo se quedaron. Nosotros tomamos todas esas donaciones, las reciclamos y las ponemos en condiciones y donamos a chicos carenciados de merenderos, escuelas, iglesias entre otros (…) a través de esta iniciativa cambiemos la carga emocional de esos muñecos».

Destacó que en cuanto a los peluches «se nos pone una sonrisa enorme porque a los chicos les encanta los peluches para darles un destino más alegre».

La fundadora del Hospital de Juguetes indicó que reciben los obsequios en la Avenida Martin Fierro 3825 de 7:30 a 12 horas y de 17:00 a 19:30 horas. “Nos dejan los peluches y les damos la seguridad de que se va entregar a los niños y que lleguen a los más humildes. (…) Esa es nuestra función por ahora».

Buen estado

Moreno solicitó a la población que al momento de donar traiga los peluches lavados. «No es que no estemos acostumbrados a lavar los juguetes, pero les pedimos una cierta concientización. Todos debemos hacer el esfuerzo de tomar conciencia que lo que voy a regalar es para un chico que es igual a mi hijo o aun sobrino . Es bueno tomarse ese mínimo tiempito, está roto, pero yo lo presento como algo decente y nosotros hacemos todo nuestro esfuerzo para arreglarlo”, dijo.

Afirmó que, con los juguetes rotos, arreglan otros. «Lo que no tiene solución se usan para arreglar otros juguetes, muchas veces de tres arreglamos uno. Aunque no tuviese solución, lo donamos a una artista plástica para que ella cree una obra artística con esos restos”.

SPM