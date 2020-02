Realizarán una capacitación abierta de básquet en Oberá

Las actividades estarán destinadas a todo el público interesado y serán brindadas de manera gratuita, el próximo 13 de febrero en el estadio de Oberá Tenis Club (OTC).

El próximo fin de semana se realizará en Oberá el Súper 4 de la Liga Argentina de básquet, un evento en el que participarán todos los amantes del deporte de la región. En ese marco, desde la organización de Oberá Tenis Club y la Asociación de Clubes (AdC) llevarán adelante una serie de actividades previas, abiertas y gratuitas, para beneficio de los actores del básquet provincial y la comunidad anfitriona.

Del evento podrán participar los entrenadores, entrenadoras, estudiantes y docentes de educación física, periodistas, idóneos y demás interesados. Será el proximo jueves 13 de febrero en el estadio del OTC, de 16 a 18:30 horas.

El curso será dictado por los entrenadores de los equipos participantes del Súper 4: Elian Villafañe (Barrio Parque, Córdoba), Gustavo Ismael Fernández (Estudiantes, Olavarría), Guillermo Bogliacino (Deportivo Viedma, Río Negro) y Leandro Hiriart (OTC), quienes transmitirán sus conocimientos y experiencias.

Por otro lado, el mismo jueves, pero a partir de las 17 horas, se realizarán juegos y entretenimientos en el Centro Cívico de la ciudad, con interacción de las figuras de los equipos con niñas, niños y jóvenes de la comunidad.



La jornada social tendrá la colaboración del Ministerio de Deportes y consistirá en actividades lúdicas y sorteos, con la presencia de los asistentes técnicos de cada equipo y los jugadores: Marcelo Macías (AT), Patricio Rodríguez y Jeremías Sandrini (Estudiantes); Zaqueo Supertino (AT), Agustín Jure y Gabriel Mikulas (Barrio Parque); Ivan Ludueña (AT), Andrés Mariani y Keneth Jones (Deportivo Viedma); y Marcos Figuerero (AT), Rodrigo Sánchez y Lucas Díaz (OTC).