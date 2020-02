Inmobiliarios advierten que en Misiones, la Ley de Alquileres generaría mayores costos para los inquilinos

Desde la Federación Inmobiliaria Argentina (FIRA), Luis Sosa señaló que de aprobarse esta normativa en el Senado, ocasionaría un alza de las cuotas del alquiler de aproximadamente el 45% anual.

Luis Sosa, integrante de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y ex presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones (CIM), señaló que de aprobarse la Ley de Alquileres en el Senado, generaría un impacto en la cuota de alquileres y este podría incrementarse en un 45% anual.

Recordó que la comisión inmobiliaria hizo una propuesta al Senado y les comentó que el indice que querían aplicar era mucho más alto de lo que el mercado inmobiliario ofrece a los clientes. «Ellos estaban viendo una media entre la inflación y el índice del alza del salario, que resultaría en un 45% anual y nosotros en el mercado estamos pidiendo un 15 % semestral o 30% anual, por ello les hicimos ver que están perjudicando de vuelta al inquilino».

Precisó que lo que diga el Estado está bien, pero queríamos mostrarles «que no es beneficiosa la relación entre los ingresos del inquilino con respecto al valor de los alquileres».

El Empresario señaló que esta problemática surge principalmente en Capital Federal, más que en las demás provincias. «En Misiones no tenemos mucho problema respecto a las garantías y renovación de alquileres. Lo que queremos es que la familia esté cómoda en su casa, pero si vas a Capital Federal, te encontrás con montón de inconvenientes para acceder a un alquiler», dijo.

Resaltó que en Misiones hay un buen mercado porque la mayoría tiene precio en pesos. «El inquilino va a salir perjudicado con esa indexación que va a poner el Estado. Y con la forma de cálculo que está haciendo van a perjudicarlo porque el salario no está aumentando tanto como la inflación. Nosotros sugerimos a los propietarios mantener los precios, porque sabemos que el salario no aumenta a ese ritmo. Lo que queremos es que el propietario alquile su inmueble, porque si acompañas a ese precio, no lo van a poder alquilar. Lo que pasa en provincias es difícil de comparar con Capital», afirmó.

En relación a los honorarios de la inmobiliaria, señaló que se debe pagar «como cualquier profesión, se nos debe pagar los haberes, pero no es como en CABA donde sí hay abusos. Hay que separar las cosas, una parte es locativa y otra prestación de servicios», manifestó Sosa.

