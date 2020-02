Argentina retrocedió nueve posiciones en el ranking regional de salarios mínimos en dólares

Un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda reveló que en los últimos 4 años, el país pasó de la segunda posición a la undécima.

Un informe publicado por la Universidad Nacional de Avellaneda reveló que Argentina perdió nueve posiciones en el ranking regional de salarios mínimos en dólares.

En el documento se desprende una sustancial caída de la economía en un ranking de países de la región que la ubica anteúltima (sólo por delante de Venezuela). Desde fines de 2015 se observa un deterioro sistemático, pasando de los U$S 589 dólares de salario mínimo a los U$S 268 actuales.

🇦🇷 Argentina perdió 9 posiciones en el ranking regional de salarios mínimos en dólares 😥 👉🏻 En los últimos 4 años, pasó de la segunda posición a la undécima. 🤕 pic.twitter.com/wfkg9HGE2G — Economía en UNDAV (@EconomiaenUNDAV) February 10, 2020

En variaciones porcentuales, se trata de una merma de casi un 55% en el salario mínimo medido en moneda dura, en tan solo cuatro años.

Según el documento, mientras países como Venezuela verificaron un desplome rotundo de su salario en dólares (70% desde noviembre de 2015), el resto de la región no sufrió semejante proceso de desvalorización de los salarios. Así, la variación promedio en el período fue de 1,2%. No obstante, aislando los casos argentino y venezolano, la suba fue de alrededor del 11,8%.

Mientras que el resto de los países de la región registraron alzas moderadas del tipo de cambio en el último año, Argentina sufrió un aumento del dólar del 62,3%, que solo se moderó sobre el fin de año, dada la reimplantación de controles.

Salario medio

En materia de salario medio, la situación para nuestro país es levemente mejor. Actualmente nuestra economía ocupa la séptima posición con un sueldo medio en moneda dura de U$S 526, detrás de Costa Rica (U$S 786), Haití (U$S 784), Panamá (U$S 710), Uruguay (U$S 657) , Chile (U$S 640) y Guatemala (U$S 598). No obstante, la caída es fuerte. En cuatro años, el promedio de los salarios registrados cayó 44,3% en moneda dura.

📉 El Salario Mínimo, Vital y Móvil en Argentina experimentó una caída del 55% 👉🏻 El modelo económico implementado por Cambiemos y la volatilidad generalizada, se convirtieron en el fundamento principal de la caída del salario ☹️ pic.twitter.com/xbbA00Tghc — Economía en UNDAV (@EconomiaenUNDAV) February 10, 2020

SPM