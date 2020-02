Cats, Rambo: Last Blood y A Madea Family Funeral lideran con ocho candidaturas cada una las nominaciones de la 40ª edición de los Razzie, conocidos también como los «anti-Oscar» ya que distinguen a los peores filmes de cada año.

El musical Cats, que fue un gran fracaso en taquilla y obtuvo unas críticas mediocres, es candidato al Razzie a peor película junto a las cintas The Fanatic, The Haunting of Sharon Tate, A Madea Family Funeral y Rambo: Last Blood.

Sylvester Stallone optará por su papel de Rambo en Rambo: Last Blood al galardón a peor actor, una categoría en la que también fueron nominados James Franco (Zeroville), David Harbour (Hellboy), Matthew McConaughey (Serenity) y John Travolta (The Fanatic y Trading Paint).

Por su parte, Hilary Duff (The Haunting of Sharon Tate), Anne Hathaway (The Hustle y Serenity), Francesca Hayward (Cats), Tyler Perry (A Madea Family Funeral) y Rebel Wilson (The Hustle) aparecen en el apartado de peor actriz.

Tom Hooper (Cats) y James Franco (Zeroville) son dos de los cineastas más famosos de los nominados al peor director, donde también aparecen Fred Durst (The Fanatic), Adrian Grunberg (Rambo: Last Blood) y Neil Marshall (Hellboy).

James Corden (Cats), Tyler Perry (por dos papeles diferentes en A Medea Family Funeral), Seth Rogen (Zeroville) y Bruce Willis (Glass) fueron nominados al Razzie a peor actor de reparto.

Y Jessica Chastain (Dark Phoenix), Cassi Davis (A Medea Family Funeral), Judi Dench (Cats), Fenessa Pineda (Rambo: First Blood) y Rebel Wilson (Cats) fueron las escogidas dentro del apartado de peor actriz secundaria.

Los Razzie, unos premios controvertidos dentro de la industria de Hollywood por su carácter peyorativo, incluyen entre sus categorías otros apartados como, por ejemplo, peor combo en pantalla o peor «remake» o secuela.

El único Razzie que sí tiene una cualidad positiva es el premio a la redención, que va a parar cada año a un artista que ha sido muy criticado en el pasado y que en esta ocasión sobresalió con algún trabajo de gran calidad.

En este apartado están nominados Jennifer López (Hustlers), Adam Sandler (Uncut Gems), Eddie Murphy (Dolemite is my Name), Will Smith (Aladdin) y Keanu Reeves (John Wick 3 y Toy Story 4).

Fuente: EFE.