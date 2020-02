Brindan clases gratuitas en la Escuela Municipal de Boxeo de Posadas

La Escuela Municipal de Boxeo es una iniciativa de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Posadas. Funciona en una casa del barrio Cocomarola Este y tiene como principal objetivo la integración de jóvenes y adultos a través de este deporte.

Más de 50 personas se dan cita para entrenar todos los días en la casa de Félix Albrecht, ubicado en el barrio Cocomarola Este, los niños, jóvenes y adultos que se animan a practicar el deporte lo realizan de lunes a viernes de 8 a 11 y por la tarde de 15 a 21, los sábados realizan peleas de exhibición, donde se acercan los padres y los vecinos a ver como practican.



Los entrenamientos de boxeo en la Escuela de Felix Albrecht son competitivos y recreativos, consisten en trabajos físico, salto en la soga, golpear a la pera loca, resistencia, golpes a la bolsa y levantamientos de pesas. Para realizar el deporte lo único que necesitan es ir con certificado médico y una venda. “ganas, proyección y ser cumplidor”, sostuvo Félix sobre los requisitos que se necesita para comenzar a entrenar.

La Escuela funciona hace más de 5 años y es una más de los 5 lugares que hay para practicar boxeo en Posadas. “hacemos boxeo recreativo y competitivo, hay chicos que están preparados para competir y otros están viene únicamente para hacer boxeo recreativo”, señaló el entrenador.

“Ningún deporte es peligroso. En todos lados hay accidentes, pero eso no es porque practica un deporte es peligroso. Todos los deportes tienen una disciplina que le dice que no tienen que utilizar su fuerza, usar su técnica, peleando en la calle, pelea callejera no existe para el boxeador”, comentó.

La Escuela cuenta con el apoyo de Claudio Viñas, director general de Deportes y Ricardo Biondi, director de Deportes Comunitarios y Federados: “Ellos nos visitan y ven lo que necesitamos y colabora con nosotros”, comentó Félix y aseguró que las autoridades Municipales están trabajando para crear la Comisión Municipal de Boxeo “hace mucho tiempo que no tenemos boxeo en Posadas porque no tenemos Comisión. Salimos al interior, vamos y peleamos como visitante, no como locales”, remarcó y añadió que anhelan tener la comisión fiscalizadora para poder competir en Posadas.

“Mi deseo es formar y sacar a los chicos de la calle, para que no se mezclen con las cosas malas, entonces le enseñamos un deporte para que puedan practicar y puedan mantener su tiempo en un gimnasio y de acá se van a su casa a descansar, eso le saca las ganas de andar por la calle y consumir drogas y bebidas”, indicó Félix, director técnico a nivel nacional por la FAB.

La actividad se realiza en el barrio Cocomarola Este, y la Escuela Municipal de Boxeo de Félix está ubicada en calle 190 y 57. El número de celular para inscribirse es 3764-667961

