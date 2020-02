Aicheler aclaró que la tarifa de luz no sufrió variaciones y el excesivo monto de las boletas que reclaman los comerciantes, “es por mayor consumo”

El presidente de Energía de Misiones se refirió al encuentro que tuvo con integrantes de la Cámara de Comercio de Posadas quienes expusieron quejas por el elevado monto de las últimas boletas. Aicheler reiteró que no hubo aumento en la tarifa, si en el consumo y que avanzarán en la financiación en algunos casos.

Guillermo Aicheler (Radio República)

La Cámara de Comercio de Posadas, representada por su presidente Carlos Beigbeder, su vice Sergio Bresiski y algunos socios de diferentes rubros, acudieron a principios de semana a una reunión con el presidente de Energía de Misiones, Guillermo Aicheler, para exponerle su preocupación “por el incremento en las boletas del servicio de energía”. Lo que para los empresarios era un aumento de la tarifa, para Aicheler claramente fue el salto “lógico en el consumo”, en temporada de mucho calor en la provincia de Misiones. “Yo les sugerí que busquen alguna manera de ahorrar energía, pero no siempre se puede apagar todo porque el usuario de un hotel, por ejemplo, quiere tener aire acondicionado y es lógico”, dijo el titular de Energía de Misiones, en diálogo con radio República.

Los empresarios escucharon atentamente a Aicheler, quien les explicó el cuadro tarifario vigente en Misiones “que no tuvo alteraciones, la luz no subió”, aclaró y dijo que los reclamos, no se circunscriben solamente a los comerciantes, dueños de negocios, hoteles, restaurantes o bares, sino también “a los usuarios residenciales, donde también hubo un incremento del consumo muy significativo”.

“Las quejas de los usuarios residenciales también están, porque creen que hubo incremento de la tarifa y reitero, no hay nada. Es más, teníamos la posibilidad de un incremento que para las distribuidoras es necesario por los costos, por la inflación y por los valores en dólares. Pero el cuadro tarifario se mantiene desde la última actualización, no hubo aumentos”, repitió Aicheler.

Según el máximo responsable de Energía de Misiones, “los comerciantes salieron conformes porque los atendimos muy bien y les explicamos detalladamente el cuadro tarifario”. Aicheler admitió que vio “facturas que van desde 10 mil hasta 40 mil pesos” y anunció que “estuvimos hablando de la posibilidad de que se financie el pago de esas boletas, pero no porque hagamos una excepción, sino que lo hacemos con frecuencia”.

Por último, Aicheler insistió en que hay que buscar alternativas para ahorrar energía, “porque en cuanto al consumo, estamos cerca del límite de lo que podemos consumir. El año pasado, en enero, tuvimos el uso diario de unos 556 megas y eso implica que vamos a tener que cuidar la energía, porque nuestro límite es 600 lo que ingresa por San Isidro y que viene por Yacyretá. La que generamos nosotros desde Urugua-í y desde las centrales con uso de combustible fósil es para sostener las diferencias de potencia que hay en determinadas zonas”.

