¿Qué decía el conmovedor relato de un padre al contarle a su hija que se divorciaba?

Un usuario de Twitter publicó un emotivo hilo en el que mostró el cuaderno que diseñó su ex mujer para que lo entienda la nena.

«El peor momento de mi divorcio y probablemente de mi vida fue con diferencia el de decírselo a nuestra hija. Tenía 5 años», escribió el usuario de Twitter @SubotaiBaatur al iniciar un hilo en Twitter en el que relató cómo le contó a su hija que se divorciaba de su ex mujer. Sin dudas, el divorcio es un suceso grave para una familia, y los chicos suelen ser víctimas indirectas de esas decisiones.

Me vais a permitir que os comparta algo muy personal en este pequeño hilo. El peor momento de mi divorcio y probablemente de mi vida fue con diferencia el de decírselo a nuestra hija. Tenía 5 años. Buscamos información, preguntamos a psicólogos amigos…

“Fue de verdad horrible explicarle todo y durante los primeros días fue de verdad difícil para ella entender que sus padres no iban a estar juntos más. Quizá aun más difícil de entender cuando ni siquiera había visto una mala relación (peleas, faltas de respeto…etc)”, escribió el padre al compartir el cuaderno diseñado por su ex esposa.

En el cuaderno, los padres le explican a la nena de cinco años que sus papás seguirán siendo sus papás y que serán mejores amigos, pero ya no estarán casados ni vivirán bajo el mismo techo. Además, le explican que alguna vez ella se bañará con su papá y otras con su mamá. Y que a el lo visitará en la casa de sus abuelos.

Según el relato del hombre, la chiquita tomó muy bien la situación: “Ha seguido viendo una relación absolutamente cordial y aunque su vida es diferente ha seguido siendo tal y como el librito le explicaba”.

Y antes de que alguien se diga nada, sí, yo me fui a casa de mis padres porque no puedo pagar un alquiler y mitad de una hipoteca, pero la decisión fue mía porque por circunstancias que no vienen al caso, es lo mejor para mi hija, para su madre y mi conciencia. Punto.

Fuente: Telefé Noticias