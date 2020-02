Escándalo en Victoria’s Secret: varias modelos denunciaron que fueron acosadas  por el director de la marca

Ed Razek fue denunciado por intimidación, misoginia y vergüenza corporal. La respuesta del empresario.

La famosa firma de lencería Victoria’s Secret enfrenta una nueva polémica tras la publicación de un reciente artículo publicado en The New York Times, en donde las entrevistas de alrededor de 30 personas que trabajaron con la marca admitieron que Ed Razek, ex CEO de la marca acosó sexualmente a varias modelos que hicieron parte de sus famosos desfiles.

En el artículo titulado «Ángeles en el infierno», las modelos acusan a Razek de haber mantenido una actitud machista y misógina y que incluso a veces las insultó al hacer comentarios negativos sobre sus cuerpos.

Una de las supuestas víctimas de este directivo fue la supermodelo Bella Haidid, de 23 años, a quien acosó en un desfile en 2018. Razek se sentó en un sofá mirando a Hadid, que estaba arreglándose la ropa interior para asegurarse que el aspecto fuera perfecto para el show. En ese momento, según los testimonios de los testigos, el ex ejecutivo le dijo: «Olvídate de las bragas», al tiempo que hacía un comentario inapropiado sobre sus senos»perfectos».

No es la única acusación de este tipo a la que se enfrenta Razek. Otros testigos también aseguraron que puso la mano en la entrepierna de una de las modelos mientras ella llevaba ropa interior antes de un desfile.

Alguas modelos también denunciaron a Leslie Wexner, de 82 años, fundadora y directora ejecutiva de L Brands, quien habría denigrado a las mujeres y no habría tomado medidas contra Razek, a pesar de la multitud de quejas presentadas en recursos humanos contra él.

El artículo revela además, que el año pasado surgieron informes de que Wexner tenía estrechos vínculos con el traficante sexual Jeffrey Epstein, quien administraba algunas de las finanzas de Wexner y supuestamente se hacía pasar por un reclutador de Victoria’s Secret y les decía a las mujeres jóvenes que podía ayudarlas a asegurar contratos de modelaje con la marca.

En esta cultura de la misoginia y del acoso sexual, el New York Times señala que algunas modelos fueron «castigadas» por denunciar estos comportamientos inapropiados.

La respuesta de Ed Razek

De acuerdo con el ex CEO de esta firma, las recientes acusaciones que ha recibido son completamente falsas y «mal interpretadas»: «He tenido la suerte de trabajar con innumerables modelos de talla mundial y profesionales talentosos y me enorgullece el respeto mutuo que nos tenemos el uno al otro», aseguró Ed en un uno de sus últimos comunicados.

Fuente: Minuto Uno