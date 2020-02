Destacan la urgencia de que se reglamente la ley que regula el uso de cannabis medicinal

Frente al último caso de una anciana de 74 años detenida en Campo Viera por cultivar una planta de marihuana, que afirmó era para uso terapéutico, el diputado provincial, Jorge Franco, sostuvo que esta problemática de autocultivo responde a la falta de reglamentación de la Ley de Cannabis medicinal que obliga a la población a recurrir al mercado negro para obtener este producto.

Jorge Franco. Radio Libertad

El diputado provincial, Jorge Franco, lamentó el caso de la anciana detenida por poseer una planta de marihuana para su uso personal y medicinal, según había afirmado. Para el Doctor, es necesario que se reglamente esa Ley para beneficio de la población.

«Quieran o no ésto (el uso medicinal y libre del aceite de cannabis) se va a tener que dar porque la sociedad ya tomó la decisión y cuando toma una decisión no vuelve para atrás. Si una madre decide poner en riesgo su libertad con tal de que su hijo tenga una mejor calidad de vida, no hay argumento que pueda ir contra eso”.

Agregó que personas como la jubilada de Campo Viera, buscan alternativas para aliviar su dolor. “Pobre señora que en función de buscar un alivio a sus males, prácticamente la trataron de narcotraficante y eso pasa por la burrada que hizo Patricia Bullrich. Recordó que en la propuesta legal que habían presentado, el artículo primero permitía el autocultivo, tal como se da en el mundo con una o dos plantas y ellos no se le permitieron».

Franco explicó que el problema radica en que no se aprobó la reglamentación porque se discutió desde una perspectiva distinta a la que correspondía. “La ex ministra de Seguridad llevó la discusión de un problema sanitario, como si fuese uno de seguridad pública y las consecuencias es que las personas necesitan el aceite de cannabis y y lo adquieren en el mercado negro y no saben ni lo que compran».

«La voluntad de las personas de estar mejor va por encima de la Ley».

El Doctor explicó que la idea era que el INTA plante, que investigue el Conicet y que administre su comercializacion la Anmat. «Misiones está en condiciones ideales porque tiene la Biofábrica tiene una universidad, el INTA y nada más y nada menos que la red de laboratorios de la provincia y está en las mejores decisiones para tomar la ley y avanzar, aunque se adhirió a la Ley nacional todavía no hemos avanzado. Dicen que han mejorado la calidad de vida de sus hijos, después me junte con personas que públicamente hablan del tema”, señaló.

Por último, se mostró con expectativas de que se discuta nuevamente este año, pero bajo un enfoque de salud y científico.

