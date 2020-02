Denunció que colombianos le apedrearon su casa en Eldorado: “No niego que les pedí un mueble pero les pagué”

Los hombres buscaban a un tal «Emanuel» y al irse la amenazaron de muerte. La mujer aseguró que un grupo de violentos amedrentó su vivienda e incluso la de sus vecinos.

La madrugada de este viernes, el barrio Citricultores del km 3 de Eldorado, fue escenario de un nuevo hecho

de violencia e inseguridad. A las cuatro de la madrugada, cuatro sujetos de nacionalidad colombiana causaron destrozos a piedrazos la vivienda de una mujer de 58 añoscon problemas de salud. Según indicó la victima los mismos “buscaban a un tal Emanuel”.

“Destrozaron mi casa y la de otros vecinos, uno estaba armado con un cuchillo y nos amenazaron de muerte” indicó la mujer en una entrevista radial, además agregó que “fue una lluvia de piedras en mi casa, me maltrataron verbalmente”.

Según explicó la mujer, su hijo lo conoce a Emanuel porque es un chico del barrio y cuando los hombres entraron al barrio y vieron a su hijo, lo corrieron hasta su casa. Allí el joven entró y buscó refugio porque vió que los hombres estaban armados. Para la mujer, los violentos estaban bajo los efectos de estupefacientes. “Tengo miedo porque antes de irse me amenazaron de muerte, asi que si algo me pasa ya saben”, cerró.

Además agregó que “lo que saqué pagué con el sudor de mi frente, no niego que les pedí un mueble pero les pagué. Es terrible trabajar todo el día y en la madrugada levantarme con semejante quilombo, no se puede permitir esto, tengo miedo porque antes de irse me amenazaron de muerte, ya hice la denuncia, la policía me dijo que va a intervenir, asi que si algo me pasa ya saben”

DL