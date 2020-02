Problemática del agua en San Carlos-Corrientes: la Intendente no presentó el informe sobre el avance y el dinero destinado a las obras

Emiliano Costaganna, concejal de dicha localidad denunció que la intendente e Interventora de la Asociación Vecinal de Saneamiento no presentó el informe en el que debía explicar la situación actual de los recursos que destinó su provincia, para resolver la problemática de la falta de agua en esa zona. El plazo previsto venció el martes 04 de febrero y hasta la fecha no han recibido información documentada al respecto.

Emiliano Costaganna – Radio Libertad

Emiliano Costaganna, concejal de dicha localidad informó que la intendente Graciela Larraburu, quien también es la actual Interventora de la Asociación Vecinal de Saneamiento no presentó el informe en el que debía explicar la situación actual de los recursos que destinaron desde el Gobierno de Corrientes para resolver la problemática de la falta de agua en esa zona y la ejecución de la obra “Adecuación y Puesta en funcionamiento del servicio de Agua Potable”.

Recordó que en la última reunión entre concejales, realizada el martes 21, se aprobó por unanimidad la entrega de este informe que sería documentado. Cabe recordar, que inicialmente el 16 de enero tenían la sesión programada para tratar este tema y que por la ausencia de los oficialistas, tuvieron que reprogramarla.

“Aprobamos por unanimidad la presentación del informe sobre las obras, tanto concejales oficialistas como de la oposición, lo aprobamos y dimos un plazo de diez días hábiles y el plazo caducó, pero lamentablemente no tenemos ese informe (…) la verdad es que no se entiende qué es lo que se está escondiendo y es una situación que deja mucho que desear este tipo de actitudes”, cuestionó Costaganna.

Precisó que el martes 28 de enero se reunieron con Larraburú, debido a una reunión a la que fueron invitados los concejales y se extendió el ingreso de los vecinos, al despacho de la funcionaria municipal. No obstante, en ese encuentro con Larraburú, no se les mostró la documentación que respalde sus dichos.

“Si no nos muestran las rendiciones de gasto, la documentación de la obra que es de fondos públicos, no podemos aseverar nada de esa información hablada (…) Esta reunión no tenía el carácter de vinculante con toda la información que nosotros pedimos en el Concejo” señaló.

Costaganna precisó que les informaron que el proyecto se hará en cuatro etapas y que la primera, supuestamente ya culminó. No obstante, los vecinos de esta etapa no tienen agua.

Afirmó que seguirán en la lucha y que presentarán una nota intimándole a que cumpla con lo solicitado y , de no cumplirse, anunció que tomarán acciones legales.

Problemática

La escasez de agua que sufren los vecinos de San Carlos es un problema de hace ya varios años. Ante esta situación, en el 2018 Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, destinó un fondo económico para la ejecución de la obra: “Adecuación y Puesta en funcionamiento del servicio de Agua Potable”, poniendo a Larraburú como encargada de estas acciones.

