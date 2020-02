Oscars 2020: todas las curiosidades de los premios más esperados en Hollywood

Este domingo 9 de febrero, tendrá lugar la 92º edición de los Oscars. Y qué mejor manera para esperar su estreno, que descubrir un poco acerca de sus orígenes y todas las peculiaridades que caracterizan a la ceremonia más célebre de la industria cinematográfica.

Primera edición

La primera ceremonia fue presentada el 16 de mayo de 1929, en un almuerzo privado en el hotel Hollywood Roosevelt; asistieron aproximadamente de 270 personas y el costo de sus boletos fue de cinco dólares. Quince estatuillas fueron entregadas, premiando artistas, directores y otras personalidades de la industria del cine por sus trabajos, estrenados entre 1927 y 1928

Origen del nombre

En un principio, el premio no tenía ninguna denominación concreta, la gente del gremio se refería a esta como «la estatuilla de la Academia», «el trofeo dorado» o «la estatuilla al mérito». Fue una bibliotecaria de la Academia, Margaret Herrick, quien, al ver la estatuilla, afirmó que ésta le recordaba a la imagen de su tío Óscar.

Poco a poco, el nombre se fue asentando entre los miembros de la Academia hasta que al final todos se referían a la estatua como “Oscar”. No obstante, no se hizo popular hasta unos años más tarde, en 1934, cuando el periodista Sidney Skolsky lo usó en su columna para hablar del premio a la mejor actriz. La Academia no lo empleó de forma oficial hasta 1939.

Las películas más premiadas

Las películas más premiadas en la historia son «Ben-Hur», «Titanic» y «El señor de los anillos, el retorno del rey» con 11 estatuillas doradas cada una. Las únicas secuelas en la historia del Óscar que han ganado en la categoría de mejor película son «El Padrino: Parte II» y «El señor de los anillos: el retorno del rey».

El más premiado

Walt Disney es la persona que más reconocimiento ha recibido por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas con más de 60 nominaciones y 26 Oscars. La persona viva que ha sido nominada más veces, es el compositor John Williams, con 49 postulaciones. Respecto a las películas, ‘La La Land’ ha igualado el récord de 14 nominaciones que lograron los filmes ‘Eva al desnudo’ (1950) y ‘Titanic’ (1997).

El más ausente

Woody Allen ha recibido 24 nominaciones (la mayoría como escritor) y nunca ha asistido a la ceremonia de los Óscar, ya que, según el polifacético director, esta se ha celebrado siempre el lunes por la tarde, día en que él iba a su club a tocar música con su clarinete.

Los actores más nominados

Meryl Streep ha sido nominada ya 21 veces, convirtiéndose en la actriz con más candidaturas de la historia de los Óscars. La actriz ha conseguido llevarse el galardón en tres ocasiones. Jack Nicholson es el actor más nominado con 12 nominaciones, de las cuales ganó 3. Desde 2010, Nicholson no protagoniza ninguna película.

Los primeros directores

Kathryn Bigelow se convirtió en el 2009 en la primera y única mujer en ganar en la categoría de mejor director. El realizador Steve McQueen, artífice de «12 años de esclavitud», ha pasado a la historia como el primer director de color y extranjero que compitió por el Óscar de mejor director.

No, gracias

Hasta el momento, el Óscar ha sido rechazado en tres ocasiones. En 1935, Dudley Nichols rechazó la estatuilla por su guión de la película «El delator», debido a que el sindicato de guionistas estaba en huelga en esos momentos. Marlon Brando también rehusó del galardón, concedido por su papel en «El padrino», como reivindicación ante la discriminación del gobierno y de Hollywood a los nativos americanos. El actor George C. Scott renunció al Óscar a mejor actor al considerarlo degradante.

Alfombra roja

150 metros de largo y algo más de 10 de ancho mide aproximadamente la famosa alfombra roja por la que desfilan las estrellas invitadas a la ceremonia de los Óscars, debiendo dar aproximadamente setenta pasos antes de entrar al Teatro Dolby de Hollywood (Los Ángeles).

El premio Óscar

La estatuilla muestra a un caballero desnudo que sostiene una espada sobre un rollo de película de cinco radios, los cuales representan las ramas originales de la Academia: actores, escritores, directores, productores y técnicos.

En el año 2000 fueron robados 55 de los trofeos de camino a la ceremonia, de los cuales pudieron ser recuperados 52 gracias a la colaboración ciudadana.

Detalles del Óscar

La estatuilla fue diseñada por Cedrid Gibbons, director de los estudios Metro Goldwin Mayer (MGM). Su asistente Frederic Hope creó la base de mármol negro; el artista George Stanley esculpió el diseño y la California Bronze Foundry bañó la primera estatuilla en bronce chapado con oro de 24 quilates. Pesa aproximadamente 4 kilos, y mide alrededor de 34 centímetros.

No siempre lo clásico

La estatuilla del Oscar ha cambiado su look en ocasiones puntuales. Entre los años 30 y los 50, los actores más jóvenes recibían réplicas en miniatura de la estatua. El ventrílocuo Edgar Bergen fue presentado con una estatuilla de madera con una boca móvil. Y Walt Disney fue galardonado con una estatuilla normal y siete miniaturas por «Blancanieves y los siete enanitos» en reconocimiento por realizar el primer largometraje de animación.

Economía de guerra

Los Óscars entregados entre 1942 y 1945, durante la intervención de EE.UU. en la Segunda Guerra Mundial, se fabricaron con yeso en lugar de estaño y cobre bañado en oro,a fines de apoyar los esfuerzos de la sociedad en la época de guerra.

La ceremonia será en Los Ángeles, y en Argentina podremos empezar a disfrutar de su transmisión televisiva a partir de las 22hs.

A.C.