«La explotación sexual se da detrás de una heladería, de un shopping o en una casa, por eso debemos prestar atención y denunciar», dijeron desde Vicegobernación

Maria Kosinski, coordinadora de prevención, protección y asistencia a víctimas de trata de personas de la Vicegobernación de la Provincia, informó que desde el 2008 se rescataron a 238 personas y que el año pasado se salvaron a cuatro misioneros víctimas de explotación sexual. Informó que las modalidades de captación y extorsión han cambiado debido a las nuevas tecnologías.

Maria Kosinski. Radio Libertad

La Funcionaria destacó que el número de víctimas haya disminuido, pero pidió a la población informarse sobre las formas de prevención y , sobretodo, denunciar. «No debemos esperar 24 horas para denunciar y no deben hacerla como si hubiese sido una fuga, sino por desaparición y en la Comisaría deben tomarla y ser de manera automática», dijo.

Kosinski afirmó que la metodología de captación de víctimas para la trata de blancas ha cambiado , en parte debido a las tecnologías.

«Siempre hablábamos que eran secuestradas, pero hemos notado que hoy en día las víctimas generalmente se trasladan solas y con su documento en mano, pero van engañadas porque van buscando salir de su situación con una oferta tentadora de trabajo o estudio», informó.

Contó el caso de una joven misionera profesional que se desempeñaba como guía de turismo, pero que era explotada por un trabajador municipal y que, aunque cobraba un sueldo, era obligada a prestar servicios sexuales a turistas, donde su proxeneta tenía acuerdos con shoppings paraguayos y la llevaban a Ciudad del Este y allí la explotaban.

«Todos nos preguntamos por qué nunca se escapó, pero la única vez que se intentó escapar a Buenos Aires, la extorsionaron y le enviaban videos de su madre y su hijo para amenazarla». Destacó que es a través de Instagram y otras redes sociales, donde las ofrecen, también usan esos medios para obligarlas a regresar a trabajar.

Señaló que en este caso, la madre de la joven logró que su hija le informe sobre lo sucedido y la acompañó en el proceso para denunciar a través de la Linea 145.

«Todavía hay gente que lo toma a la ligera y este es el segundo negocio más lucrativo a nivel mundial. Lucran con las personas en el aspecto sexual y laboral», denunció.

Cuestionó a aquellas personas que creen que las víctimas «viven así porque le gusta», y dijo que afirmó que no es porque les gusta, sino porque son obligadas. «Cuando esta chica decía que no quería seguir en el trabajo, le descontaban lo que le pagaban como guía turística y la amenazaban con lastimar a su familia. No les gusta vivir así, pero están obligadas».

Señaló que antes la prostitución se daba en prostíbulos y bares, pero que «eso desapareció porque esta prohibido. La explotación sexual se da detrás de una heladería, de un shopping lujoso o en una casa particular, por eso debemos prestar atención y denunciar. No importa que no sea, los que se vana encargar de determinar si es o no es, será la Justicia, pero quizá no sean víctimas de trata, pero puede haber otro delito».