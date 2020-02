Asumieron nuevos consejeros del Consejo de la Magistratura y Venchiarutti los instó a seguir eligiendo jueces “con compromiso social”

La presidente del Superior Tribunal de Justicia Rosanna Pía Venchiarutti, tomó juramento a los nuevos consejeros que representarán al Poder Ejecutivo y al Legislativo y pidió continuar con “agilidad la responsabilidad de elegir jueces y funcionarios” para la provincia de Misiones. Claudia Gauto, Rita Núñez, Yamila Ruíz y Pablo Lenguaza asumieron funciones en el órgano constitucional. Ariel Pianesi fue el único ausente.

El Consejo de la Magistratura de la provincia de Misiones, órgano constitucional creado para seleccionar a funcionarios que deben prestar servicio en los diferentes juzgados de la provincia, renovó este jueves, parte de sus autoridades con el acto de juramento de los nuevos consejeros designados por el poder Ejecutivo y Legislativo. En el salón de usos múltiples “Dra. María Luisa Avelli” ubicado en calle Córdoba de Posadas, la presidente del Superior Tribunal de Justicia y presidente del Consejo de la Magistratura, Rosanna Pía Venchiarutti, recibió a la abogada Claudia Gauto como nueva consejera por el Poder Ejecutivo, en reemplazo de Hugo Andrés Aguirre. En tanto que, en representación de la Cámara de Diputados, asumieron Rita Nuñez como consejera titular; Yamila Ruíz e Isaac Lenguaza como consejeros suplentes. También fue convocado el diputado Ariel Pianesi para jurar como consejero titular, pero no participó del evento.

Con la asunción de los nuevos consejeros por el Poder Legislativo, dejan sus cargos el ex diputado Nicolás Daviña, el actual legislador Jorge Ratier Berrondo; Juan Pablo Ramírez, ex diputado y actual secretario de gobierno de la municipalidad de Posadas y el ingeniero Víctor Kreimer quien, tras cumplir su mandato como legislador, asumió como Jefe de Gabinete del gobierno de Oscar Herrera Ahuad.

El vicegobernador Carlos Arce y el diputado Martín Cesino, acompañaron a la ministra del Superior Tribunal de Justicia en el acto de toma de juramento y como invitados especiales asistieron los ministros Froilán Zarza y Ramona Velazquez. También acompañaron el presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Juan Manuel Fouce e integrantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios.

Juramento, fotos y a trabajar

Con un breve discurso, Venchiarutti despidió a los ex consejeros y recibió a los nuevos a quienes instó a “trabajar con la misma agilidad que lo veníamos haciendo. Es una tarea de mucha responsabilidad porque tenemos la tarea de elegir no sólo a los mejores, no sólo a los que más saben, sino a aquellos que son buenas personas. En los tiempos que vivimos, la sociedad misionera demanda jueces con compromiso social y con compromiso en los derechos humanos”.

Después de las formalidades de protocolo, se realizó la primera reunión con los nuevos consejeros, “porque tenemos mucha tarea por delante. Pendiente están unos 17 cargos que hay que cubrir”, contó Venichiarutti quién destacó al Consejo de la Magistratura de la provincia, como “una de los mejores del país, por la agilidad en la tarea. Damos respuestas rápidas y trabajamos ad honorem”.

Rita Nuñez, diputada del Frente Renovador y consejera titular por el Poder Legislativo, dijo que también en el Consejo de la Magistratura, “es bueno la mirada más humana que tenemos las mujeres para la selección de los cargos y los jueces también deben entender que todos somos funcionarios públicos y estamos a disposición de las personas”. Pidió que los nuevos jueces, “tengan ese plus humano más allá de las cuestiones académicas y que el justiciable tenga una respuesta rápida porque siempre es traumática la espera”.

Por su parte Isaac Lenguaza, diputado del Pays que ingresa como consejero suplente pero que conoce como nadie la función porque durante mucho tiempo fue el presidente del Colegio de Abogados de Misiones, elogió el funcionamiento del Consejo, “a partir de la incorporación de jueces y fiscales más jóvenes con una impronta totalmente distinta, con compromiso y mucho más activos y más cerca de la realidad. Antes los jueces estaban todo el tiempo en el escritorio, ahora lo sociedad demanda jueces más humanos, más de carne y hueso”.

No obstante Lenguaza opinó que tienen que trabajar en mecanismos para que “un juzgado no esté tanto tiempo vacante. Porque actualmente desde la renuncia de un juez, lleva casi un año y medio todo el proceso. No es porque alguien se demora, sino porque se declara la vacancia, se llama a concurso, se toman los exámenes, pasa por el Poder Ejecutivo y Legislativo y un juzgado no puede estar tanto tiempo sin juez”.

DG