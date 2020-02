Alberto Fernández, sobre el cierre de su gira por Europa: “El FMI debe ver que el mundo advierte lo que nosotros planteamos”

El Presidente regresará este viernes al país tras reunirse con los principales líderes europeos.

El presidente Alberto Fernández culminó su segunda gira europea. En esta oportunidad, el mandatario visitó Italia, España, Alemania y Francia, en donde mantuvo reuniones con sus principales líderes y buscó el apoyo de la región para negociar la deuda que el país mantiene con el FMI.

“A mí me parece que salió como queríamos que saliera. Nosotros en algún momento sentimos la necesidad de dos cosas. Por un lado, plantearle a Europa que para nosotros es importante; y segundo plantearle lo que nos pasa, y pedirles su ayuda”, manifestó el Presidente, previo a su regreso a la Argentina.

En diálogo con Télam, estableció que “el FMI debe ver que el mundo advierte lo que nosotros planteamos. Entonces, me parece que el Fondo, que tiene en Kristalina Georgieva a una directora ejecutiva con mucha capacidad de escuchar y de ver, seguramente debe estar viendo lo que está pasando en Europa, y cómo Europa quiere atender lo que Argentina ofrece como solución. Creo que siempre hay una instancia de diálogo y negociación, y me parece que hoy estamos más acompañados que antes. Hace una semana nos sentíamos un poco más solos y ahora nos sentimos muy acompañados por las grandes potencias europeas”.

El Presidente fue recibido por la canciller alemana, Angela Merkel; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez; el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte; y el papa Francisco, quien defendió la propuesta argentina frente a la jefa del organismo internacional.

Respecto a su mitín con el Papa, expresó: “Tenemos una visión muy parecida sobre lo que le pasa a la Argentina en materia económica y social. La necesidad de resolver el tema de la deuda como condición para poder crecer y la necesidad de que los argentinos dejemos de pelearnos por zonceras y nos pongamos unidos a enfrentar la crisis”.

Consultado por la situación de Venezuela, Fernández reveló que fue uno de los temas tratados, “de esos que preocupan. Lo que yo planteo es que tenemos que buscar otros caminos para resolver el problema de Venezuela porque, como diría Einstein, si seguimos haciendo la mismas cosas no vamos a tener otros resultados”.

También se refirió al ex presidente Mauricio Macri y a los vínculos que el anterior gobierno forjó con el continente europeo: “Confieso que cuando uno escucha hablar a los líderes europeos cómo se sintieron defraudados por Macri, uno se da cuenta que de exitoso no tiene nada. Mentirle al mundo no es una buena manera de hacer política”.

Fernández, por otra parte, respaldó la postura de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien decidió pagar el vencimiento de los bonos que vencían a principios de 2019. “Lo que pasó en la provincia de Buenos Aires es una decisión que yo comparto con el gobernador. Estamos trabajando de buena fe en la negociación de la deuda. Ese fue un vencimiento que cayó anticipadamente en dólares”.

Y agregó: “Va a hacer imposible cumplir con las obligaciones. Esto lo sabemos desde antes de asumir, porque Macri expresó la insostenibilidad de la deuda y por eso intentó la idea del reperfilamiento. Envió al Congreso leyes pidiendo autorizaciones para reperfilar”.

En cuanto a la deuda nacional, sostuvo: “Hay que esperar. Nosotros también tenemos disciplina fiscal. Hemos hecho una propuesta, esperamos que la entiendan, pero no vamos a andar emitiendo moneda y menos para pagarles a los acreedores”.

“Hablo como hablo y me expreso como me expreso. Y de verdad para mí Cristina Fernández de Kirchner expresa un liderazgo femenino singular que no muchas mujeres en la historia argentina han tenido. No mirar eso es como tapar el sol con las manos”, dijo Fernández en relación a una supuesta valoración negativa por parte de algún líder europeo hacia la vicepresidente.

“Ningún líder de Europa me planteó semejante cosa; inclusive (Angela) Merkel varias veces la recordó como alguien muy vehemente en la defensa de sus posiciones y muy inteligente. Nunca me lo plantearon”, completó Fernández, quien llegará este viernes a las 9.50 al aeropuerto de Ezeiza, en un vuelo comercial de Air France.

