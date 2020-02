Un informe revela la vulnerabilidad de las empresas argentinas ante ataques hackers

El año pasado la ofensiva logró vulnerar unas 3.000 millones de cuentas en el mundo, 44 millones de ellas coincidentes con usuarios de Microsoft. Un volumen de información gigantesco que hace necesario el uso de Inteligencia Artificial para poder procesarlo con eficiencia y velocidad. “La Nube” es otra gran aliada, porque las herramientas allí están siempre actualizadas y al alcance de la mano.

Lo que se percibió en los últimos tiempos es que los ataques están siendo cada vez más dirigidos a empresas que a usuarios finales, lo que debería llevar a las compañías a adoptar políticas de “confianza cero”, es decir, asumir que toda persona que ingresa al sistema intentará vulnerarlo, desconfiando de todo y de todos, para obligar a los cibercriminales a contar con factores de autenticación adicionales para llegar a las partes más sensibles de la red. Pero poco de esto parece estar pasando en nuestro país.

Baja percepción de riesgo

“Las amenazas a la ciberseguridad no son una preocupación prioritaria para las empresas en Argentina. Existe una baja percepción de riesgo, derivado principalmente de la poca frecuencia con que se perciben en este tipo de incidentes. La mayoría de los entrevistados no considera a a nuestro país como un objetivo de ataques. Esta percepción genera un riesgo latente, ya que muchas compañías no están preocupadas de protegerse”, resumió Brenda Lynch, directora de Asuntos Públicos de Ipsos.

La encuesta relevó a 200 altos directivos de empresas grandes y pymes argentinas y multinacionales:

-El 29% admitió que sufrió un ataque cibernético en su empresa, con la pérdida de archivos, programas dañados y alteración o destrucción de datos personales como principales inconvenientes. Entre los afectados, las soluciones pasaron por comprar e instalar software de seguridad, capacitar al personal y contratar a un proveedor externo.

-El 51% de los entrevistados considera estar muy vulnerable a un ciberataque.

-Pero el 44% dijo que es una preocupación alta.

-Solo el 24% lo considera muy probable en el próximo año.

-Y apenas el 17% contrató a un especialista en ciberseguridad.

Los dos temas que más preocupan al empresariado son, en ese orden:

-La fuga de información de la empresa.

-Que peligre la continuidad del negocio.

Y son profundamente optimistas: pese al crecimiento de la ofensiva hacker mundial, solo el 39% cree que nuestro país está entre los objetivos de los ataques y el 27% reconoció que, simplemente, no tomará ninguna medida para prevenirse.