Posadas: tiene cáncer, comenzó a perder el pelo por la quimio y sus hermanos la sorprendieron rapándose la cabeza

El amor, motor de esta iniciativa surgida en el seno de una gran familia unida.

Fabiana Villalba tiene 25 años, vive en Posadas junto a su familia y es paciente oncológica. Semanas atrás inició con el tratamiento de quimioterapia y, para su sorpresa, los efectos de los fármacos comenzaron a hacer cambios en su cuerpo más rápido de lo que ella esperaba.

A Fabiana, al igual que a sus hermanas, siempre le gustaron los cambios: con frecuencia se teñía el pelo y se lo cortaba de acuerdo a su agrado. Días después de la primera sesión de quimio, mientras peinaba su larga cabellera castaña, notó que los mechones se desprendían del cuero cabelludo con facilidad.

“La semana pasada estuve internada por una complicación y, mientras estaba ahí, empecé a notar que se ya me caía el cabello. No quería esperar a que se caiga de a poco y le pregunté a mi hermano si se animaba a raparme. Me desesperaba despertar y ver cada vez más cabello a mi costado”, contó Fabiana en diálogo con Misiones Online.

Ayer, 4 de febrero, se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y la fecha coincidió con el día en que la joven decidió adelantar el proceso y despedirse de su melena. Mientras le cortaban el cabello en la sala de su casa, sus hermanos se reunieron en el patio y, a escondidas y con otra máquina, también se raparon.

Andrés de 29, Adriana de 27 -impulsora de la propuesta-, Rocío de 20 y Lucía de 15 le prepararon una sorpresa a Fabiana y, con la complicidad de su mamá Norma, se aparecieron frente a ella con una gran sonrisa.

“Es importante que la familia esté unida en estos momentos. Fue un gesto de amor muy grande, el verdadero amor de hermanos”, indicó Norma entre sollozos.

Lucía, Teo, Norma, Fabiana y Milo.

“Yo no sabía nada, se lo cortaron entre ellos. Lo vi a mi hermano y creí que era un chiste porque al ser varón le crece rápido el cabello, pero cuando me doy vuelta salen mis hermanas rapadas. Nos empezamos a matar de la risa, fue gracioso ver cómo nos quedó a todos”, manifestó Fabiana.

“Las cuatro siempre fuimos muy coquetas con el cabello. Nos teñíamos y nos hacíamos tratamientos. El cabello era lo más importante. A mí no me quedaba otra salida que pelarme, pero ellos sí la tenían. Fue realmente sorprendente, les dije que estaban locos pero me gustó”, dijo entre risas.

Fabiana es mamá de dos chicos: Teo de 8 años y Milo de 2. Teo, a quien le gusta mucho ir a la peluquería, no se animó al corte. Milo, por otra parte, se sumó a la propuesta de sus tíos y dijo “sí”.

A.B.V.